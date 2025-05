Fondazione Caricento il bilancio supera l’esame

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, chiamata ad esprimere il parere al bilancio di Esercizio 2024 e, a seguire, il Consiglio di Indirizzo per approvarlo in via definitiva."Un bilancio sano con ottimi risultati", sono state le parole della presidente Raffaella Cavicchi, che ne ha poi snocciolato i principali dati: dividendi complessivi pari a 3.415.297 euro, dei quali 2.991.297 rivenienti dalle n. 4.601.995 azioni Credem e 424.000 dalle azioni Holding Cr Cento; un avanzo d'esercizio di 2.589.625 euro, più che raddoppiato rispetto all'anno precedente, che permetterà di rispettare il progetto di ripartizione previsto nel Documento Programmatico Previsionale 2025.

