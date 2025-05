Fondazione Capitale della cultura i revisori dei conti chiedono più trasparenza nei bilanci

Fornire chiarimenti su somme impegnate, costi e contratti. E' un parere positivo ma estremamente critico quello che i revisori dei conti della Fondazione Agrigento 2025 ha fornito al bilancio di previsione 2025 che è stato deliberato a fine marzo scorso. Il parere, datato 13 marzo, è stato.

Fondazione capitale della cultura, Giuseppe Parello è il nuovo direttore generale - Giuseppe Parello è il nuovo direttore generale della Fondazione capitale italiana della cultura: prende il posto di Roberto Albergoni che si era dimesso lo scorso 25 marzo. Il posto, dunque, è rimasto vacante per 2 settimane esatte. Ora è tempo di ripartire. E si farà proprio con la nomina di... 🔗agrigentonotizie.it

Agrigento capitale della cultura 2025: si dimette il direttore della fondazione che organizza gli eventi - Roberto Albergoni, direttore generale della fondazione che si occupa degli eventi di Agrigento capitale della cultura 2025, ha rassegnato le sue dimissioni. Agrigento 2025, questo il nome dell’associazione, non ha ancora trovato un sostituto. Intervistato da Repubblica, l’uomo ha spiegato come la decisione sia stata presa già al termine del 2024, per poi essere posticipata. Dietro la scelta, a detta sua, non ci sarebbero i molteplici inconvenienti che hanno caratterizzato i primi eventi dell’anno nella città siciliana selezionata. 🔗metropolitanmagazine.it

Ancora problemi per Agrigento capitale della Cultura: si è dimesso anche il direttore della Fondazione - Doveva essere un anno storico per Agrigento, ma sta per passare alla storia come quello delle dimissioni e delle polemiche. L’anno di capitale della Cultura miete infatti la terza “vittima”: è il direttore generale della Fondazione, colui che aveva pianificato il documento che ha conquistato il titolo. Roberto Albergoni si è dimesso, lasciando la barca in mezzo a un mare in tempesta. La sua decisione è arrivata dopo l’approvazione del bilancio. 🔗ilfattoquotidiano.it

Capitale della cultura, si dimette il direttore Albergoni: le reazioni della politica - I cittadini meritano risposte chiare precise e puntuali ma regna un silenzio surreale sulla vicenda “Agrigento Capitale Italiana della cultura”. Il Presidente Schifani, che ha di fatto commissariato ... 🔗grandangoloagrigento.it

Agrigento Capitale della Cultura riparte da Giuseppe Parello. La Fondazione Agrigento 2025 ha un nuovo direttore - A due settimane dall’addio di Roberto Albergoni, l’uomo che aveva elaborato il dossier di Agrigento Capitale della Cultura, la Fondazione Agrigento 2025 ha un nuovo direttore generale. 🔗artribune.com

