Follonica Gavorrano | Lo Sicco chiama i tifosi per la salvezza contro Seravezza Pozzi

Follonica Gavorrano suona la carica. Domenica si gioca l'ultima giornata di campionato per i biancorossoblù, in cui l'obiettivo è uno solo: vincere per ottenere la salvezza diretta. Così il centrocampista Fabrizio Lo Sicco chiama tutti a raccolta per sostenere la squadra in vista del match contro il Seravezza Pozzi. "Sicuramente non sarà una partita scontata, loro vorranno arrivare al secondo posto e hanno i loro obiettivi – commenta Lo Sicco –. Penso che sarà una partita bella, noi dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo per raggiungere la salvezza. Io mi fido al mille per cento dei ragazzi: prima di essere giocatori sono uomini veri, tutti. Ho tantissima fiducia nella squadra e se mi guardo intorno vedo facce determinate che mi rassicurano. Spero che, in questa annata difficile, anche il pubblico ci dia un po' più di sostegno e che più persone vengano allo stadio.

Ghiviborgo supera Follonica Gavorrano 2-0 e sale al terzo posto in classifica - FOLLONICA GAVORRANO0GHIVIBORGO2 FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli (40’ st Giustarini), Pignat, Matteucci, Masini, Kondaj, Tatti (40’ st Gianneschi), Lo Sicco, Marino (27’ st Zona), Bramante (44’ st Souare), Arrighini (15’ st Pino). All.: Masi. GHIVIBORGO: Bonifacio, Barbera, Campani, Bura, Petruzzi Lopez, Conti, Fischer (47’ st Coppola), Giannini, Noccioli (40’ st Signorini), Larhrib, Gori. 🔗sport.quotidiano.net

Follonica Gavorrano: Niente riposo dopo la sconfitta, Masi critica l'errore di superficialità - Niente giorno di riposo oggi per il Follonica Gavorrano. Mister Marco Masi ha chiuso la sfida di ieri imbufalito per un errore di superficialità che è costato la sconfitta. "Abbiamo perso in maniera immeritata – ha detto il tecnico a fine incontro -. Abbiamo preso gol su errore di superficialità. Avevamo giocato bene, come sapevamo di fare. Non avevamo corso rischi, non abbiamo segnato, ci è mancata lucidità. 🔗sport.quotidiano.net

Tatti-Pino, coppia decisiva. Follonica Gavorrano brilla - Seconda vittoria di fila e altra boccata d’ossigeno per il Follonica Gavorrano. I minerari battono la Fulgens Foligno per 2-1 e si allontanano dalla zona playout. Nella prima frazione è il Follonica Gavorrano a cercare maggiormente la porta. La prima occasione per gli uomini di Masi arriva con una bella incursione di Matteucci al 4’, la sua conclusione viene deviata in angolo dalla difesa umbra. Al 20’ il Follonica Gavorrano va vicino al gol. 🔗sport.quotidiano.net

