Folle ossessione dei genitori per il Covid | tengono i tre figli segregati in casa per anni

anni e del loro fratello di dieci anni è venuto alla luce: sono stati scoperti segregrati in un’abitazione fatiscente, priva di qualsiasi contatto con il mondo esterno. I genitori – un uomo tedesco e una donna tedesco-americana – avevano affittato la casa nell’ottobre 2021 e, da allora, nessuno dei tre minori ha mai varcato la soglia dell’istituto scolastico.È stato un vicino a lanciare l’allarme alla polizia, insospettito dall’ammontare della spesa recapitata davanti alla porta e dall’assenza di qualunque movimento in un’abitazione registrata ufficialmente per una sola persona. All’arrivo degli agenti, la casa era sigillata persino nelle imposte, invasa dai rifiuti e irrespirabile per le condizioni igienico-sanitarie.Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto una grande scorta di medicinali e un quantitativo di mascherine chirurgiche tale da far pensare a un’ossessiva paura del contagio: ogni bambino indossava tre mascherine, e il padre ha chiesto di indossarne una anche ai poliziotti prima di entrare. 🔗 Thesocialpost.it - Folle ossessione dei genitori per il Covid: tengono i tre figli segregati in casa per anni Il dramma dei gemellini di ottoe del loro fratello di dieciè venuto alla luce: sono stati scoperti segregrati in un’abitazione fatiscente, priva di qualsiasi contatto con il mondo esterno. I– un uomo tedesco e una donna tedesco-americana – avevano affittato lanell’ottobre 2021 e, da allora, nessuno dei tre minori ha mai varcato la soglia dell’istituto scolastico.È stato un vicino a lanciare l’allarme alla polizia, insospettito dall’ammontare della spesa recapitata davanti alla porta e dall’assenza di qualunque movimento in un’abitazione registrata ufficialmente per una sola persona. All’arrivo degli agenti, laera sigillata persino nelle imposte, invasa dai rifiuti e irrespirabile per le condizioni igienico-sanitarie.Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto una grande scorta di medicinali e un quantitativo di mascherine chirurgiche tale da far pensare a un’ossessiva paura del contagio: ogni bambino indossava tre mascherine, e il padre ha chiesto di indossarne una anche ai poliziotti prima di entrare. 🔗 Thesocialpost.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Folle ossessione dei genitori per il Covid: tengono i tre figli segregati in casa per anni in Spagna - A Oviedo, in Spagna, una coppia è stata arrestata per aver tenuto letteralmente prigionieri per oltre tre anni i propri tre figli, due gemelli di 8 anni e un bambino di 10. I piccoli vivevano tra sporcizia e isolamento totale. Stando ai vicini, nessuno era mai uscito dalla casa, affittata nel mese di ottobre 2021, in piena pandemia da Covid-19..Continua a leggere 🔗fanpage.it

La casa degli orrori e l’ossessione del Covid, bambini segregati da 3 anni a Oviedo: arrestati i genitori - Roma, 30 aprile 2025 – Vivevano tra i rifiuti, senza poter andare a scuola né uscire di casa. Due gemelli di otto anni e il fratello di 10 sono stati tenuti segregati per oltre tre anni dai genitori in una villetta di Oviedo, in Spagna. I tre bambini non erano scolarizzati, indossavano pannolini da neonato e mascherine chirurgiche sul viso. La famiglia viveva isolata dal mondo, sigillata in casa, in condizioni igienico sanitarie estremamente precarie. 🔗quotidiano.net

Napoli, scuola elementare Novaro-Cavour usa parola bambin*, genitori adirati: "Ossessione per il gender fluid confonde i nostri figli, classi come laboratori ideologici" - "La Costituzione italiana riconosce ai genitori il diritto di educare i figli secondo i propri valori. Qui si sta imponendo un cambiamento senza alcuna consultazione, senza trasparenza e senza una base normativa chiara. La scuola rimanga un luogo di crescita e non di sperimentazioni sociali imposte 🔗ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Folle ossessione dei genitori per il Covid: tengono i tre figli segregati in casa per anni in Spagna; Esteri, ultime notizie dal mondo; Biagio Chiariello; Il virus Zika è in Europa: in Spagna nasce il primo bambino affetto da microcefalia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Folle ossessione dei genitori per il Covid: tengono i tre figli segregati in casa per anni in Spagna - A Oviedo, in Spagna, una coppia è stata arrestata per aver tenuto letteralmente prigionieri per oltre tre anni i propri tre figli, due gemelli di 8 anni ... 🔗fanpage.it

La casa degli orrori e l’ossessione del Covid, bambini segregati da 3 anni a Oviedo: arrestati i genitori - La famiglia viveva reclusa tra i rifiuti: due gemelli di 8 anni e il fratello di 10 indossavano pannolini, mascherine e non andavano a scuola. Quando sono usciti, i bimbi hanno contemplato l’erba come ... 🔗msn.com

Congedo Covid 2021 per genitori – rilascio procedura INPS. - Precisiamo che il congedo parentale fruito dal 1/1/2011 al 28/4/2021 può essere convertito in Congedo covid 2021 limitatamente: Il congedo in oggetto può essere fruito solo da genitori lavoratori ... 🔗altramantova.it