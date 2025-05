Florence Pugh parla della differenza di Yelena Belova in Black Widow e in Thunderbolts*

Florence Pugh parla della differenza di Yelena Belova in Black Widow e in Thunderbolts*Mentre Yelena Belova si prepara a tornare nel Marvel Cinematic Universe, Florence Pugh esamina la progressione dell’arco narrativo del suo personaggio da Black Widow a Thunderbolts*. Fin dal suo debutto nella Fase 4, la Saga del Multiverso si è concentrata sull’affermazione di Yelena Belova come la nuova Black Widow. Dato che Pugh è un membro chiave del cast di Thunderbolts*, con un cast ricco di volti noti e non, questo film segna la più grande progressione nel percorso del personaggio di Yelena dal suo debutto fino a oggi.Joe Deckelmeier di ScreenRant ha recentemente incontrato Pugh per discutere di Thunderbolts*, e le è stato chiesto quali siano, a suo avviso, le maggiori differenze per Yelena nel film della Fase 5 rispetto alle sue apparizioni in Black Widow e al suo ritorno nella serie TV Hawkeye. 🔗 diine inMentresi prepara a tornare nel Marvel Cinematic Universe,esamina la progressione dell’arco narrativo del suo personaggio da. Fin dal suo debutto nella Fase 4, la Saga del Multiverso si è concentrata sull’affermazione dicome la nuova. Dato cheè un membro chiave del cast di, con un cast ricco di volti noti e non, questo film segna la più grande progressione nel percorso del personaggio didal suo debutto fino a oggi.Joe Deckelmeier di ScreenRant ha recentemente incontratoper discutere di, e le è stato chiesto quali siano, a suo avviso, le maggiori differenze pernel filmFase 5 rispetto alle sue apparizioni ine al suo ritorno nella serie TV Hawkeye. 🔗 Cinefilos.it

