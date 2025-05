Floralia 2025 oltre un milione di fiori nel parco del Castello Grand Bigard

Castello di Grand Bigard si è tenuta la 22esima edizione di Floralia: una vera e propria avventura nel parco del privato, tra tulipani, narcisi e giacinti. Colori, emozioni, profumi: una passeggiata primaverile con più di un milione di fiori durante la stagione della fioritura per eccellenza.Castello Grand Bigard, più di un milione di fiori per Floralia 2025Fonte: Getty ImagesL'esposizione floreale nel parco del CastelloParliamo di un vero e proprio tappeto di fiori variopinti che si estende per i 14 ettari del parco privato del Castello Grand Bigard, che si trova poco fuori Bruxelles. Del resto, questo è il periodo di fioritura dei tulipani, il fiore che rappresenta i Paesi Bassi nel mondo. Uno dei primi esemplari di tulipani è stato piantato ad Anversa.Per gli amanti della natura e della fioritura, delle passeggiate primaverili e del contatto profondo con il paesaggio circostante, Floralia è l'evento per eccellenza: è possibile, infatti, ammirare anche un tappeto di narcisi, di giacinti, per un totale di più di un milione di bulbi piantati proprio dai giardinieri esperti.

