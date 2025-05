Flick | Partita fantastica peccato per i gol subiti! Il ritorno sarà una finale prima della finale…

Flick: «Partita fantastica, peccato per i gol subiti! Il ritorno sarà una finale prima della finale.» Le parole del tecnico del BarcellonaIn seguito al pareggio per 3-3 contro l’Inter al Montjuïc, risultato che lascia ancora vive le speranze di raggiungere la finale di Champions League, l’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.LE PAROLE DI Flick «Ho apprezzato quello che abbiamo fatto oggi, abbiamo disputato una Partita fantastica anche se i gol subiti non sono stati molto piacevoli. Dobbiamo parlarne e analizzare quanto accaduto. Però il modo e lo stile con cui abbiamo giocato sono stati fantastici. Ci siamo trovati nella stessa situazione contro l’Atletico nella Partita di coppa e abbiamo vinto al ritorno 0-1, che sarebbe il passo successivo. 🔗 Internews24.com - Flick: «Partita fantastica, peccato per i gol subiti! Il ritorno sarà una finale prima della finale…» : «per i gol! Iluna.» Le parole del tecnico del BarcellonaIn seguito al pareggio per 3-3 contro l’Inter al Montjuïc, risultato che lascia ancora vive le speranze di raggiungere ladi Champions League, l’allenatore del Barcellona, Hansi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.LE PAROLE DI«Ho apprezzato quello che abbiamo fatto oggi, abbiamo disputato unaanche se i golnon sono stati molto piacevoli. Dobbiamo parlarne e analizzare quanto accaduto. Però il modo e lo stile con cui abbiamo giocato sono stati fantastici. Ci siamo trovati nella stessa situazione contro l’Atletico nelladi coppa e abbiamo vinto al0-1, che sarebbe il passo successivo. 🔗 Internews24.com

Su altri siti se ne discute

Feyenoord, Van Persie parla a Prime Video: «Inter? Ha segnato alla prima occasione, è un peccato perché fino a quel momento abbiamo controllato la partita» - Robin Van Persie ha parlato a fine gara a Prime Video: «Ecco cosa dovremo fare al ritorno…» Le parole dell’allenatore del Feyenoord Intervenuto a margine della sfida Feyenoord Inter, l’allenatore degli olandesi Robin Van Persie ha parlato così la sconfitta rimediata dalla propria squadra nella partita d’andata degli ottavi di Finale di Champions League. Le dichiarazioni: PARTITA– «Loro hanno segnato […] 🔗calcionews24.com

Sofia, che peccato! Una fantastica Goggia è quarta nel Gigante a Sestriere. Bis Brignone - Sestriere. Una prestazione che non si vedeva da tempo, uno dei migliori risultati in carriera nella disciplina. Sofia Goggia chiude quarta, ai piedi del podio, nel secondo slalom gigante di Coppa del Mondo a Sestriere. Diciassettesima dopo la prima manche, nella seconda tornata la campionessa bergamasca ha realizzato una prova incredibile (1’05?57, per un finale 2’09?99) , mantenendo la testa della gara fino alla discesa di una stratosferica Federica Brignone che con una rimonta spettacolare ha bissato il successo nel primo Gigante di venerdì e ha ottenuto il 34° successo mondiale. 🔗bergamonews.it

Flick sicuro: «Inter Barcellona? Partita condizionata per quel motivo! Noi siamo stanchi perché…» - Flick, tecnico del Barcellona, ha voluto parlare così su quella che sarà la gara di Champions League contro l’Inter. Le dichiarazioni Flick in vista del match di Champions League tra Barcellona e Inter si è espresso così ai microfoni di AS. SFOGO – «Sapete quante partite abbiamo giocato nelle ultime due settimane? Sapete che avremo la stessa situazione a Milano? Arriviamo […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Barcellona, Flick: Prestazione fantastica, ma dovremo parlare dei 3 gol subiti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Barcellona, Flick: "A Milano sarà una finale prima della finale" - Il tecnico blaugrana dopo la semifinale d'andata di Champions League: "L'Inter ha giocato molto bene, grande partita per i tifosi" ... 🔗msn.com

Barcellona, Flick: «Szczesny fantastico, ma c’è una brutta notizia. Paghiamo tanto per vincere, ora…» - Hans Flick ha parlato nel post partita di Barcellona-Osasuna, terminata 3-0.L’allenatore tedesco ha esaltato ancora una volta l’ex Juve Szczesny. MIGLIOR MOMENTO – «Sì, è un grande momento. 🔗calcionews24.com

Barcellona, Flick: "I cambi? Devo pensare sempre alla prossima partita" - Hansi Flick, tecnico del Barcellona ... Penso che abbiamo fatto una partita fantastica". Il tecnico dei catalani ha ovviamente elogiato il lavoro di tutta la squadra: "Tutti hanno fatto un ... 🔗tuttomercatoweb.com