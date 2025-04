Flick dopo Barcellona Inter | Non siamo partiti bene ma siamo tornati in partita Il ritorno è una finale prima della finale Yamal ci ha mostrato la strada

Barcellona, Hansi Flick, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio nella semifinale d'andata di Champions contro l'Inter

Intervenuto nel corso del postpartita di di Barcellona Inter, semifinale d'andata di Champions League terminata sul 3 a 3, il tecnico dei blaugrana Hansi Flick ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Movistar. Settimana prossima, precisamente martedì 6 maggio, la gara di ritorno a San Siro che decreterà quale delle due squadre accederà alla finale.

PAROLE – «Penso che non siamo partiti bene. Abbiamo subito due gol, ma poi siamo tornati in partita. Il secondo tempo è stato spettacolare. Manca una seconda partita e dobbiamo vincere. È una finale, prima della finale. Yamal? Ci ha mostrato la strada. Inter? Stiamo parlando di una semifinale di Champions League, con grandi squadre.

