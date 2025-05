Fiumicino Severini | Orgoglioso per l’istituzione del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze

Fiumicino, 1 maggio 2025 – “Sono davvero Orgoglioso che il Consiglio Comunale abbia approvato l’istituzione del Consiglio delle Ragazze dei Ragazzi (leggi qui). Era un progetto al quale tenevamo molto per avvicinare i giovani alla ‘cosa pubblica’, alla politica, all’attivismo, all’educazione civica”. Lo dichiara Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino“Uno strumento che, come ho già avuto modo di commentare, sarà tutt’altro di facciata ma avrà un ruolo importante nelle scelte strategiche di questa amministrazione. Ringrazio tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, per il contributo che hanno apportato alla realizzazione del regolamento”.L’opposizione: “Un investimento sul futuro, orgogliosi di averne gettato le basi”“Accogliamo con favore l’istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, riconoscendone il valore pedagogico e l’importanza come strumento di partecipazione attiva. 🔗 , 1 maggio 2025 – “Sono davveroche ilComunale abbia approvatodeldei(leggi qui). Era un progetto al quale tenevamo molto per avvicinare i giovani alla ‘cosa pubblica’, alla politica, all’attivismo, all’educazione civica”. Lo dichiara Roberto, PresidenteComunale Città di“Uno strumento che, come ho già avuto modo di commentare, sarà tutt’altro di facciata ma avrà un ruolo importante nelle scelte strategiche di questa amministrazione. Ringrazio tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, per il contributo che hanno apportato alla realizzazione del regolamento”.L’opposizione: “Un investimento sul futuro, orgogliosi di averne gettato le basi”“Accogliamo con favoredelComunale dei Giovani, riconoscendone il valore pedagogico e l’importanza come strumento di partecipazione attiva. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

