Fiumicino orari di apertura estivi dei cimiteri comunali

Fiumicino, 1 maggio 2025 – Il Comune di Fiumicino comunica che per il periodo estivo dal 02 maggio al 30 settembre 2025 saranno in vigore in nuovi orari di apertura dei cimiteri comunali: dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00. Relativamente alle festività comandate, l’orario previsto, per tutti i cimiteri, sarà il seguente: dalle ore 8:00 alle ore 14:00 (fermo restando la possibilità di ingresso fino a mezz’ora prima della chiusura).Il Giovedì i cimiteri del Comune rimarranno chiusi. L’osservanza di tali orari dovrà essere rispettata nei seguenti cimiteri comunali: Cimitero Comunale di Fiumicino, Via Portuense; Cimitero Comunale di Palidoro, Via Aurelia; Il Cimitero Comunale di Fiumicino “Santa Ninfa – Parco dell’Acqua e del Vento”, Via delle Idrovore, continuerà ad effettuare il seguente orario continuato , fino a nuova comunicazione: dalle 8:00 alle 17:00. 🔗 , 1 maggio 2025 – Il Comune dicomunica che per il periodo estivo dal 02 maggio al 30 settembre 2025 saranno in vigore in nuovididei: dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00. Relativamente alle ftà comandate, l’o previsto, per tutti i, sarà il seguente: dalle ore 8:00 alle ore 14:00 (fermo restando la possibilità di ingresso fino a mezz’ora prima della chiusura).Il Giovedì idel Comune rimarranno chiusi. L’osservanza di talidovrà essere rispettata nei seguenti: Cimitero Comunale di, Via Portuense; Cimitero Comunale di Palidoro, Via Aurelia; Il Cimitero Comunale di“Santa Ninfa – Parco dell’Acqua e del Vento”, Via delle Idrovore, continuerà ad effettuare il seguenteo continuato , fino a nuova comunicazione: dalle 8:00 alle 17:00. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

