Fiumicino approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2024

Fiumicino, 1 maggio 2025 – Il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2024, uno strumento di trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.Attraverso l’analisi dei risultati ottenuti in termini di entrate, spese e investimenti, il documento ha consentito di valutare la solidità finanziaria dell’Ente e la coerenza tra gli obiettivi programmatici e le azioni realizzate. Il 2024 è stato un anno di consolidamento e rilancio, con investimenti mirati nei settori strategici del territorio, a partire da scuola, servizi sociali, lavori pubblici e digitalizzazione.“Il quadro che ne esce è molto positivo, – si legge in una nota del Comune – sicuramente migliorato rispetto al passato. Questo è stato possibile grazie ad un aumento delle entrate determinato dalla amplificata capacità di accertare ed incassare i tributi sia di competenza dell’anno in questione sia, soprattutto, quelli legati all’evasione delle annualità precedenti. 🔗 , 1 maggio 2025 – Il Consiglio Comunale hailperfinanziario, uno strumento di trasparenza e responsabilità nelladelle risorse pubbliche.Attraverso l’analisi dei risultati ottenuti in termini di entrate, spese e investimenti, il documento ha consentito di valutare la solidità finanziaria dell’Ente e la coerenza tra gli obiettivi programmatici e le azioni realizzate. Ilè stato un anno di consolidamento e rilancio, con investimenti mirati nei settori strategici del territorio, a partire da scuola, servizi sociali, lavori pubblici e digitalizzazione.“Il quadro che ne esce è molto positivo, – si legge in una nota del Comune – sicuramente migliorato rispetto al passato. Questo è stato possibile grazie ad un aumento delle entrate determinato dalla amplificata capacità di accertare ed incassare i tributi sia di competenza dell’anno in questione sia, soprattutto, quelli legati all’evasione delle annualità precedenti. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

Cosa riportano altre fonti

Bilancio della Provincia, approvato rendiconto di gestione con un avanzo di 11 milioni - Via libera del Consiglio provinciale al Rendiconto di gestione 2024, che nella seduta di martedì 29 aprile ha approvato definitivamente il documento, dopo una prima adozione da parte del consiglio lo scorso 8 aprile e l’approvazione da parte dell’assemblea dei sindaci, con 11 voti favorevoli... 🔗modenatoday.it

Montesarchio, approvato il rendiconto. Papa: “Importante risultato amministrativo” - Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio comunale di Montesarchio ha approvato, nella seduta del 29 aprile, il Rendiconto della gestione finanziaria 2024, rispettando pienamente i termini stabiliti dalla normativa. Un traguardo che l’Assessore al Bilancio Angela Papa ha definito “un importante risultato amministrativo, raggiunto con puntualità e rigore, che testimonia il buon lavoro di programmazione e controllo finanziario messo in campo dagli uffici”. 🔗anteprima24.it

Acciai Speciali Terni, approvato il piano per la gestione delle emergenze: “Mitigare i danni di un eventuale incidente” - Un lavoro in stretta sinergia che ha portato all’approvazione del Piano per la gestione delle emergenze esterne di Acciai Speciali Terni. Il documento è stato elaborato sulla base delle linee guida dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A coordinare i lavori la Prefettura in... 🔗ternitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Consiglio Comunale, approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2024; Fiumicino - Orari estivi Cimiteri Comunali; Fiumicino istituisce il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi; Approvazione rendiconto, Opposizione: I numeri smentiscono la propaganda. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma. Il Consiglio metropolitano ha approvato il Rendiconto di Gestione 2024 - Nella seduta del Consiglio metropolitano di martedì è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2024. Il Rendiconto è stato illustrato dal Sindaco Metropolitano, Roberto Gualtieri e dalla Consigliera ... 🔗lagone.it

Torna a riunirsi il comitato di gestione, approvato il rendiconto 2024 - L’Autorità Portuale comunica l’esito della seduta di ieri del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Oltre al Commissario straordinario dell’AdSP Pino Musoli ... 🔗msn.com

Fiumicino, un protocollo d’intesa con la F.I.D.C. per tutelare l’equilibrio ambientale - L’obiettivo principale è quello di garantire la convivenza tra uomo e fauna selvatica, tutelando al tempo stesso la biodiversità ... 🔗ilfaroonline.it