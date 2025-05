Fisica una cacio e pepe senza grumi? Uno studio ne svela il segreto

cacio e pepe in modo impeccabile: il segreto per non fare grumi sta nell’acqua usata per preparare la crema, che deve essere ricca di amido e non troppo calda. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Physics of Fluids, frutto della collaborazione tra Università di Barcellona, Istituto Max Planck a Dresda, Università di Padova e Istituto di scienza e tecnologia in Austria. “Siamo italiani che vivono all’estero”, afferma Ivan Di Terlizzi dell’Istituto Max Planck per la Fisica dei sistemi complessi. “Ceniamo spesso insieme e ci godiamo la cucina tradizionale. Tra i piatti che abbiamo cucinato c’era la cacio e pepe, e abbiamo pensato che potesse essere un sistema fisico interessante da studiare e descrivere. 🔗 Un gruppo di fisici italiani all’estero ha messo a punto una ricetta a prova di scienza per cucinare la pastain modo impeccabile: il segreto per non faresta nell’acqua usata per preparare la crema, che deve essere ricca di amido e non troppo calda. Lo indica lopubblicato sulla rivista Physics of Fluids, frutto della collaborazione tra Università di Barcellona, Istituto Max Planck a Dresda, Università di Padova e Istituto di scienza e tecnologia in Austria. “Siamo italiani che vivono all’estero”, afferma Ivan Di Terlizzi dell’Istituto Max Planck per ladei sistemi complessi. “Ceniamo spesso insieme e ci godiamo la cucina tradizionale. Tra i piatti che abbiamo cucinato c’era la, e abbiamo pensato che potesse essere un sistema fisico interessante da studiare e descrivere. 🔗 Ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

La vera cacio e pepe si fa senza crema (o quasi). La ricetta di una grande trattoria romana - Esistono certe ricette che non si possono improvvisare, quelle in cui la vecchia regola della nonna del “faccio a occhio” senza stabilire dosi precise degli ingredienti può essere deleteria da applicare se manca la sapienza e la manualità in cucina. È il caso di una delle ricette più dibattute di sempre, la cacio e pepe. Negli ultimi anni la tendenza diffusa in molti ristoranti e trattorie è quella servire piatti super cremosi. 🔗gamberorosso.it

Giulia Biondi: “Io, nutrizionista bestseller con la dieta senza rinunce, mangiando cacio e pepe” - Intervista alla biologa che sui social ha 700mila follower e ha scalato la classifica dei libri più venduti con “La cucina di Bilanciamo”, battendo anche Bergoglio 🔗repubblica.it

Alessandro Gassmann contro i dazi di Trump: “Cari americani, ecco la ricetta della cacio e pepe senza prodotti italiani” - Alessandro Gassmann ha lanciato un messaggio ironico ai suoi follower americani, condividendo una ricetta della tradizionale pasta cacio e pepe preparata dalla moglie Sabrina Knaflitz. Con il video social, l’attore ha spiegato come preparare il piatto “fino a quando non riuscirete a importare prodotti autentici italiani”, facendo riferimento alle politiche protezionistiche del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. 🔗thesocialpost.it

Su questo argomento da altre fonti

Cacio e pepe: la ricetta perfetta secondo la scienza; La scienza svela il segreto per una cacio e pepe senza grumi; Pasta cacio e pepe perfetta? Ce lo spiega la fisica; La ricetta scientifica della cacio e pepe ha un ingrediente segreto: così non potrai sbagliare. 🔗Ne parlano su altre fonti

La scienza svela il segreto per una cacio e pepe senza grumi - (ANSA) - MILANO, 30 APR - Un gruppo di fisici italiani all'estero ha messo a punto una ricetta a prova di scienza per cucinare la pasta cacio e pepe in modo impeccabile: il segreto per non fare grumi ... 🔗msn.com

Grumi nella cacio e pepe? I ricercatori hanno trovato il metodo (scientifico) per evitarli - Una ricetta scientifica della cacio e pepe consente di ottenere sempre una salsa senza grumi. Uno smacco per i puristi, ma ecco la nuova proposta ... 🔗tecnologia.libero.it

La scienza “bestemmia”: per una cacio e pepe perfetta serve… l’amido in polvere - La ricetta... ehm... ricerca di un gruppo di ricercatori del Max Planck Institute: dosi precise e niente "quanto basta". "Ma alle nonne romane non serve", spiegano ... 🔗dire.it