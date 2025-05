Fisco | precompilata 2025 disponibile online Dal 15 maggio l’invio

2025 sono online. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili, in modalità consultazione, i modelli già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia o inviati da enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Mentre a partire dal 15 maggio sarà possibile 'restituire' la dichiarazione al Fisco, con o senza modificheL'articolo Fisco: precompilata 2025 disponibile online. Dal 15 maggio l'invio proviene da Firenze Post.

Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, dal 15 maggio si può inviare. Indicazioni e scadenze dell’Agenzia delle Entrate - A partire dal pomeriggio del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione precompilata in modalità consultazione. L’accesso avviene tramite le credenziali personali SPID, CIE o CNS. Lo fa sapere la stessa Agenzia pubblicando il provvedimento e il comunicato con le indicazioni utili. L'articolo Dichiarazione dei redditi 2025: precompilata disponibile dal 30 aprile, dal 15 maggio si può inviare. 🔗orizzontescuola.it

Fisco, al via la precompilata 2025 - 17.15 Al via la precompilata 2025. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia oppure inviati da enti esterni come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse. Dal 15 maggio sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi. Anche quest'anno i contribuenti potranno optare per il 730semplificato, scelto nel 2024 da oltre metà della platea. 🔗servizitelevideo.rai.it

