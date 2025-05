Firmato accordo Usa-Ucraina su Terre rare Stati Uniti privilegiati su accesso minerali e profitti fondo di ricostruzione a Kiev sostegno per ingresso in Ue

accordo garantirà l'accesso alle risorse naturali in cambio del sostegno di Trump al cessate il fuoco, ad aiuti nella ricostruzione e al sostegno per l'adesione all'Ue Gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno Firmato un importante accordo strategico sulle Terre rare che prevede la creazione del Fondo per la ricostruzione.

Usa e Ucraina hanno firmato l'accordo sulle terre rare | Istituito anche un fondo per la ricostruzione del Paese - L'annuncio del ministero del Tesoro americano. L'intesa garantisce l'accesso privilegiato Usa ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale 🔗tgcom24.mediaset.it

