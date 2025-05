Firenze la Flog riapre a giugno | show e musica all’aperto

Firenze, 1 maggio 2025 – Cinque anni di digiuno bastano e avanzano: la Flog è pronta a riaprire tra un mesetto i battenti. Eh sì, la cooperativa privata a cui è affidata la gestione e il rilancio del tempio dell'indie-rock fiorentino fa talmente sul serio da aver già calendarizzato più di un mese e mezzo di spettacoli, concerti ed eventi, dai primi di giugno fino (per ora) alla metà di luglio. Il tutto, rigorosamente all'aperto, a ragion veduta.Niente spoiler, però, i dettagli della programmazione estiva saranno svelati a tempo debito, ancora occorre pazientare un paio di settimane. Ma le anticipazioni già svelano una sorta di 'ritorno alle origini'. La missione della programmazione estiva 2025 della Flog, con musica, cinema e concerti e più iniziative nell'arco della settimana, è quella di richiamare lo spirito guida dell'iconico Auditorium, presentarsi e integrarsi gradualmente ai residenti in zona Poggetto, proponendo una "ribalta che ricalchi il passato e il futuro dell'Auditorium".

