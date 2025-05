Lanazione.it - Firenze, a Bellosguardo nasce il polo educativo e sociale 'Florence Nightingale'

, 1 maggio 2025 - Una residenza per disabili, due centri educativi per giovani in difficoltà, un centro di formazione, un centro di ricerca.sulla collina di, in via di Santa Maria a Marignolle, il. Mercoledì mattina si è tenuta l’inaugurazione alla presenza, tra gli altri, della sindaca Sara Funaro, dell’Arcivescovo di, mons. Gherardo Gambelli e del presidente del Consorzio Zenit Andrea Blandi. Si tratta di un nuovo grande spazio aperto alla cittadinanza, dove cultura e dimensionesi incontrano per generare cura, educazione e crescita. Uno spazio dove le Congregazione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, proprietarie degli immobili, svolgono la loro missione insieme al Consorzio Zenit, che gestisce le strutture. 🔗 Lanazione.it