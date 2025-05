Fiorenza Ceniccola al Congresso PPE di Valencia | Il partito è forte attivo e radicato in Europa

Fiorenza Ceniccola, ha partecipato al Congresso del partito Popolare Europeo tenutosi a Valencia. Un evento di grande rilievo per il centrodestra europeo, chiamato a . ContinuaL'articolo Fiorenza Ceniccola al Congresso PPE di Valencia: "Il partito è forte, attivo e radicato in Europa" proviene da Fremondoweb.

Congresso Ppe: l'alleanza segreta Italia-Germania che farà tremare Parigi - La vigilia non poteva essere più surreale. Domani e dopodomani il Ppe celebrerà il suo congresso in una Valencia che oggi alle 12.31 è sprofondata, insieme a tutto il resto della penisola iberica, in un massiccio black out. Il caso vuole che nella stessa giornata la città ricordasse anche un tragico evento: esattamente sei mesi fa, infatti, la Dana si abbatteva sulla comunidad, causando morti e danni con cui ancora si fanno i conti.

Al Congresso del PPE a Velencia la lotta tra i 12 candidati per i 10 posti da vicepresidente - Dodici candidati sono in lizza per dieci posti di vicepresidente al congresso del Partito Popolare Europeo (PPE) che prende il via oggi a Valencia e che si concluderà mercoledì (30 aprile). Secondo quanto appreso da Euractiv.com, tra i favoriti figurano candidati donna e membri attuali del comitato esecutivo. Si prevede che Manfred Weber, attuale leader del partito e capogruppo al Parlamento europeo, si assicurerà un secondo mandato triennale come leader della famiglia di partiti di centro-destra europei, non avendo ricevuto alcuna opposizione nel voto di martedì.

Ppe a congresso nella Valencia post black out. La sfida ai populismi - Valencia, 28 apr. (askanews) – La vigilia non poteva essere più surreale. Domani e dopodomani il Ppe celebrerà il suo congresso in una Valencia che oggi alle 12.31 è sprofondata, insieme a tutto il resto della penisola iberica, in un massiccio black out. Il caso vuole che nella stessa giornata la città ricordasse anche un tragico evento: esattamente sei mesi fa, infatti, la Dana si abbatteva sulla comunidad, causando morti e danni con cui ancora si fanno i conti.

