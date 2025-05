Fiorentina viva in Spagna! Sconfitta con il Betis con reazione

Fiorentina perde con il risultato di 2-1 contro il Real Betis a Siviglia in Spagna. Un gol nel secondo tempo tiene in vita la viola per la finale di UEFA Conference League. Sconfitta – La Fiorentina in Spagna perde con il risultato di 2-1 in UEFA Conference League contro il Real Betis. Allo stadio di Siviglia la squadra di Manuel Pellegrini, ex Manchester City e non solo, domina ma non riesce a tenere il doppio vantaggio nel corso della partita. Dopo sei minuti dall’inizio gli spagnoli vanno subito davanti con un errore piuttosto evidente della difesa viola. Dalla fascia sinistra Cedric Bakambu è volato e ha messo in mezzo la palla per il gol a porta vuota di Ezzalzouli. La sfera ha colpito la traversa ed è finita in rete nonostante il colpo fosse a botta sicura in area piccola. Nel secondo tempo Antony si inventa la giocata: tiro respinto col suo sinistro, poi col destro al minuto 64 ha spaccato la porta con una conclusione sotto l’incrocio dei pali. 🔗 Inter-news.it - Fiorentina viva in Spagna! Sconfitta con il Betis con reazione Laperde con il risultato di 2-1 contro il Reala Siviglia in. Un gol nel secondo tempo tiene in vita la viola per la finale di UEFA Conference League.– Lainperde con il risultato di 2-1 in UEFA Conference League contro il Real. Allo stadio di Siviglia la squadra di Manuel Pellegrini, ex Manchester City e non solo, domina ma non riesce a tenere il doppio vantaggio nel corso della partita. Dopo sei minuti dall’inizio gli spagnoli vanno subito davanti con un errore piuttosto evidente della difesa viola. Dalla fascia sinistra Cedric Bakambu è volato e ha messo in mezzo la palla per il gol a porta vuota di Ezzalzouli. La sfera ha colpito la traversa ed è finita in rete nonostante il colpo fosse a botta sicura in area piccola. Nel secondo tempo Antony si inventa la giocata: tiro respinto col suo sinistro, poi col destro al minuto 64 ha spaccato la porta con una conclusione sotto l’incrocio dei pali. 🔗 Inter-news.it

Se ne parla anche su altri siti

Serie A, Juventus sconfitta 3-0 dalla Fiorentina. Gol e highlights - La Juventus chiude nel peggiore dei modi una settimana complicata. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, arriva un altro ko pesante contro la Fiorentina, che si impone con un netto 3-0 al Franchi. Una partita in cui i bianconeri non riescono mai a rendersi veramente pericolosi, mentre la squadra... 🔗torinotoday.it

La Fiorentina crolla a Verona: l’1-0 che decreta la terza sconfitta consecutiva arriva al 95? - La Fiorentina crolla a Verona. Subisce gol al 95? con Bernede e perde 1-0. La squadra di Palladino subisce la terza sconfitta consecutiva e si allontana dalla Champions. Balzo del Verona invece che conquista tre punti di vitale importanza per la lotta salvezza. Fiorentina alla terza sconfitta consecutiva Un gol, quello del Verona, segnato con la considerevole partecipazione di tutta la Fiorentina. 🔗ilnapolista.it

Inter Women, nuova sconfitta nella Poule Scudetto. La Fiorentina vince 1-0 - Quarta giornata della Poule Scudetto per quanto riguarda la Serie A Femminile con l’Inter Women chiamata a riscattare la falsa partenza sul campo della Fiorentina, quarta forza in Regular Season dietro le nerazzurre e la Roma. Le ragazze di mister Piovani devono rimediare al pareggio subito dal Milan nell’ultima giornata per avere ancora chance di poter lottare per l’Europa. Primo tempo Dopo l’ultimo incrocio in Regular Season, al Viola Park di Bagno a Ripoli, la gara è sentita e la tensione inizia farsi sentire sin dai primi minuti in cui le squadre rimangono contratte, in una fase di ... 🔗ilnerazzurro.it

Se ne parla anche su altri siti

Alla scoperta del Betis, prossimo avversario della Fiorentina nella semifinale di Conference League; Ranking Uefa, 5° posto Champions: Inter e Arsenal fanno sperare l'Italia!. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La Fiorentina vola in Spagna per la Conference, il post con Pieraccioni diventa virale - La Fiorentina per la terza volta consecutiva ... di una ballerina spagnola urla a suo nonno Gino: "Gino, me no vo in Spagna". E la voce di uno dei registi italiani più grandi di sempre Mario ... 🔗corrieredellosport.it

Fiorentina, in Spagna servirà di più - Perché con il pareggio la Fiorentina ha sì raggiunto la terza semifinale consecutiva della Conference League ma ha anche sofferto tanto, probabilmente più del dovuto. Meglio pensare allora che ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it

La Fiorentina sconfitta di misura a San Siro - tecnico della Fiorentina, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 contro l’Inter: “Rifarei esattamente le stesse scelte, considerando la grande prestazione di giovedì e il valore ... 🔗nove.firenze.it