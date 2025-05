Fiorentina sfida il Manchester United a Old Trafford | De Gea resta?

Fiorentina sfiderà in amichevole il Manchester United nel prestigioso teatro di Old Trafford e nell’ambito della Snapdragon Cup. Avversaria non casuale, che ai più ha acceso una lampadina. Possibile che i viola si presentino a Manchester senza De Gea? C’è di più. Il comunicato diffuso ieri dal club gigliato è corredato proprio dalla foto del portierone spagnolo.Casualità? In tanti ci hanno letto un’implicita conferma in vista del prossimo anno. De Gea con la Fiorentina ha formalmente il contratto in scadenza a giugno, ma nelle ultime settimane sono arrivate ampie rassicurazioni sul fatto che David possa proseguire in riva all’Arno anche la prossima stagione. Fiorentina pronta dunque a estendergli il contratto fino al giugno del 2026, raddoppiando come da accordi lo stipendio e portandolo poco sotto i 2,5 milioni di euro a stagione. 🔗 Sport.quotidiano.net - Fiorentina sfida il Manchester United a Old Trafford: De Gea resta? La notizia in sé è di quelle che arricchiscono l’estate di un club. Il prossimo 9 agosto lasfiderà in amichevole ilnel prestigioso teatro di Olde nell’ambito della Snapdragon Cup. Avversaria non casuale, che ai più ha acceso una lampadina. Possibile che i viola si presentino asenza De Gea? C’è di più. Il comunicato diffuso ieri dal club gigliato è corredato proprio dalla foto del portierone spagnolo.Casualità? In tanti ci hanno letto un’implicita conferma in vista del prossimo anno. De Gea con laha formalmente il contratto in scadenza a giugno, ma nelle ultime settimane sono arrivate ampie rassicurazioni sul fatto che David possa proseguire in riva all’Arno anche la prossima stagione.pronta dunque a estendergli il contratto fino al giugno del 2026, raddoppiando come da accordi lo stipendio e portandolo poco sotto i 2,5 milioni di euro a stagione. 🔗 Sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Manchester United-Manchester City LIVE, formazioni ufficiali: fuori Zirkzee, Hojlund sfida Marmoush - Manchester United-Manchester City, 31esima giornata di Premier League. Manchester si ferma, è l`ora del derby e i fari sono puntati su Old Tr... 🔗calciomercato.com

Calciomercato Juve, il nuovo attaccante può arrivare dalla Premier League: lanciata la sfida a Chelsea e Manchester United. Novità - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, il nuovo attaccante può arrivare dalla Premier League: lanciata la sfida a Chelsea e Manchester United. Tutte le novità Tra le priorità del calciomercato Juve in vista della prossima estate c’è anche l’acquisto di un bomber di riserva oltre chiaramente all’attaccante titolare. Tra le idee in casa bianconera spunta anche Delap. La Vecchia Signora sta monitorando questa ipotesi, consapevole che sull’attaccante dell’Ipswich Town la concorrenza sembra essere già agguerrita: secondo Tuttosport anche Manchester United e Chelsea sono sulle sue ... 🔗juventusnews24.com

Pronostico Tottenham-Manchester United: sfilza di infortunati nella sfida tra delusioni - Tottenham-Manchester United è una partita valida per la venticinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Probabilmente nemmeno i tifosi più pessimisti di entrambe le squadre si aspettavano di vedere, dopo 24 turni di campionato, Tottenham e Manchester United rispettivamente al tredicesimo e quattordicesimo posto in classifica. 🔗ilveggente.it

Se ne parla anche su altri siti

Fiorentina sfida il Manchester United a Old Trafford: De Gea resta?; Manchester United-Fiorentina, annunciata un'amichevole il 9 agosto a Old Trafford; Fiorentina, il 9 agosto sfida al Manchester United; La Fiorentina sfiderà il Manchester United ad agosto: dove si gioca, data e orario dell'amichevole. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fiorentina, amichevole di lusso contro il Manchester United: quando si gioca e orario - Il club viola torna ad affrontare i Red Devils a Old Trafford a distanza di 25 anni dall'ultima volta: partita valida per la Snapdragon Cup ... 🔗msn.com

Fiorentina sfida il Manchester United a Old Trafford: De Gea resta? - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Manchester United-Fiorentina, annunciata un'amichevole il 9 agosto a Old Trafford - Manchester United e Fiorentina si sfideranno all'Old Trafford il prossimo 9 agosto 2025 in occasione del tour di preparazione dei Red Devils in vista della stagione 2025/2026. Gli ultimi due match tra ... 🔗sport.sky.it