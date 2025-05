Fiorentina | scontri tra tifosi nella notte a Siviglia Interviene la polizia

Fiorentina: scontri tra tifosi nella notte a Siviglia. Interviene la polizia. Gruppi di supporters si sono affrontati in strada a colpi di bottiglie e bastoni e lanci di fumogeni alla vigilia della sfida di Conference

Betis-Fiorentina, scontri nella notte. I tifosi si affrontano a colpi di sedie e fuochi d’artificio - Siviglia, 1 maggio 2025 – Pre partita carico di tensione a Siviglia, dove stasera 1 maggio si affronteranno Betis e Fiorentina, gara valevole per le semifinali di andata della Conference League. Nella notte ci sono stati scontri violenti tra le due tifoserie andati in scena per le strade della città. In base a quanto appreso, ultras italiani e andalusi si sarebbero dati appuntamento nelle ore precedenti. 🔗lanazione.it

Scontri fra tifosi sulla Statale 16 a Bari: daspo per due ultras della Fiorentina - I provvedimenti sono stati emessi in seguito alle indagini per gli scontri che coinvolsero a Bari, lo scorso 20 ottobre verso le ore 12.30 lungo la Statale 16 direzione sud, un gruppo di tifosi della squadra toscana. Il questore di Bari ha comminato 2 daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive).

Scontri tra tifosi sulla statale a Bari: daspo per due ultras della Fiorentina - Il Questore di Bari ha emesso due daspo (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) per due tifosi della Fiorentina di 41 e 35 anni. Il motivo della decisione risiede nei fatti accaduti il 20 ottobre scorso, verso le 12.30, lungo la statale SS16 direzione sud, nel territorio della città.

