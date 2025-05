Fiorentina sconfitta dal Betis nell’andata della semifinale di Conference | Ranieri tiene accese le speranze

Fiorentina perde 2-1 in casa del Betis nella semifinale d'andata della Conference League 2024-2025: il gol di Ranieri rinvia al match di ritorno il discorso qualificazione alla finale. 🔗 Laperde 2-1 in casa delnellad'andataLeague 2024-2025: il gol dirinvia al match di ritorno il discorso qualificazione alla finale. 🔗 Fanpage.it

Fiorentina viva in Spagna! Sconfitta con il Betis con reazione - La Fiorentina perde con il risultato di 2-1 contro il Real Betis a Siviglia in Spagna. Un gol nel secondo tempo tiene in vita la viola per la finale di UEFA Conference League. SCONFITTA – La Fiorentina in Spagna perde con il risultato di 2-1 in UEFA Conference League contro il Real Betis. Allo stadio di Siviglia la squadra di Manuel Pellegrini, ex Manchester City e non solo, domina ma non riesce a tenere il doppio vantaggio nel corso della partita. 🔗inter-news.it

Betis-Fiorentina, scontri nella notte. I tifosi si affrontano a colpi di sedie e fuochi d’artificio - Siviglia, 1 maggio 2025 – Pre partita carico di tensione a Siviglia, dove stasera 1 maggio si affronteranno Betis e Fiorentina, gara valevole per le semifinali di andata della Conference League. Nella notte ci sono stati scontri violenti tra le due tifoserie andati in scena per le strade della città. In base a quanto appreso, ultras italiani e andalusi si sarebbero dati appuntamento nelle ore precedenti. 🔗lanazione.it

