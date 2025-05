Fiorentina Palladino | Crediamo alla rimonta ho visto cos’è positive Kean? Ecco le sue condizioni

Palladino, allenatore della Fiorentina, nel post partita della sfida di Conference League contro il Betis. Tutti i dettagli Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport nel post partita della sfida sul campo del Betis, terminata 2-1. SCONFITTA – «La prendo come un valore aggiunto, sapevamo che nei primi 10 minuti loro sarebbero partiti forte . 🔗 Calcionews24.com - Fiorentina, Palladino: «Crediamo alla rimonta, ho visto cos’è positive. Kean? Ecco le sue condizioni» Le parole di Raffaele, allenatore della, nel post partita della sfida di Conference League contro il Betis. Tutti i dettagli Raffaele, allenatore della, ha parlato a Sky Sport nel post partita della sfida sul campo del Betis, terminata 2-1. SCONFITTA – «La prendo come un valore aggiunto, sapevamo che nei primi 10 minuti loro sarebbero partiti forte . 🔗 Calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Fiorentina-Panathinaikos Streaming Gratis, Palladino di rimonta: la Diretta Live del match - Pronto a chiudersi il quadro degli ottavi di finale delle competizioni europee, con un giovedì 13 marzo dedicato alle sfide di ritorno di Europa e Conference League. Concentrazione massima sulla Roma, impegnata a Bilbao contro l’Athletic, ma dopo la Lazio con il Viktoria Plzen anche un’altra italiana in campo, la Fiorentina. Al Franchi, alle 21:00, calcio d’inizio della sfida contro il Panathinaikos, avversario che ben si è comportato all’andata e che costringe la banda di Palladino alla rimonta dopo il 3-2 maturato in Grecia. 🔗sololaroma.it

La Fiorentina rimonta e passa a Cagliari: 1-2, Palladino a -4 dalla Champions League - Cagliari-Fiorentina, 33a giornata di Serie A Grande rimonta della Fiorentina che sconfigge il Cagliari 1-2, grazie alle reti di Gosens e di... 🔗calciomercato.com

Fiorentina, Palladino: "Contro di noi giocano tutti alla morte. L'occasione di Zaniolo arriverà" - Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita fra Celje e Fiorentina valida... 🔗calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Fiorentina, Palladino: Crediamo nella rimonta. Rammarico sul secondo goal, De Gea aveva la visuale ostruita da un giocatore in fuorigioco; Fiorentina fatal Atene, De Gea carica la squadra per la rimonta: Ci vediamo giovedì allo stadio; Palladino: Crediamo nel ritorno, adesso il Napoli, al Maradona per fare una grande gara; Fiorentina, Palladino: Crediamo in Zaniolo. Gudmundsson sempre fuori? Sono io l'allenatore. 🔗Cosa riportano altre fonti

Fiorentina, Palladino: "Crediamo nella rimonta. Rammarico sul secondo goal, De Gea aveva la visuale ostruita da un giocatore in fuorigioco" - Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, è intervenuto a Sky Sport al termine della semifinale d`andata di Conference League contro il Betis persa 2-1: `La. 🔗calciomercato.com

Fiorentina, successo in rimonta a Cagliari: decidono Gosens e Beltràn - Cagliari - Fiorentina 1-2 CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina (41' Palomino), Luperto; Zortea (67' Coman), Adopo (67' Marin), Prati (67' Makoumbou), Viola (50' Gaetano), Augello; Luvumbo, Piccoli. 🔗msn.com

Palladino: "Siamo un gruppo compatto, possiamo rendere questa stagione fantastica" - "Siamo felici di quello che stiamo facendo in una settimana difficile e complicata alla luce dell'impegno di mercoledì scorso e delle assenze di Dodò e Kean. Siamo felici perché siamo un gruppo compat ... 🔗tuttosport.com