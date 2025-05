Fiorentina la decisione di Palladino su Kean | la scelta ufficiale contro il Betis

Fiorentina giocherà l'andata delle semifinali di Conference League contro il Betis: ecco la risposta al rebus KeanMoise Kean è senza dubbio il trascinatore di questa Fiorentina. I Viola sono una squadra ben organizzata e ricca di varietà, ma l'attaccante ex Juventus sta senza sé e senza ma dominando le partite, come dimostrano i 17 gol in campionato e le 5 reti in Conference League.Kean sì Kean no, ecco la scelta definitiva di PalladinoAttorno lui però purtroppo aleggia il problema personale che lo sta estromettendo dalle ultime partite. Infatti dopo la sfida (con gol) contro il Celje, Kean non ha preso parte né alla gara contro il Cagliari né a quella con l'Empoli, non risultando nemmeno tra i convocati della Fiorentina.Fiorentina, la decisione di Palladino su Kean: la scelta ufficiale contro il Betis (Lapresse) – rompipallone.

Commisso chiaro: «Questi due giocatori devono rimanere. Kean? Per la Fiorentina è incedibile, e su Palladino…» - Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra mercato, futuro e l’esonero di Palladino A Sky Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Palladino e mercato. LE PAROLE – «Fagioli e De Gea? Farò di tutto, l’intenzione è questa ma non voglio dire di più. Vediamo […] 🔗calcionews24.com

Fiorentina, masterclass all’Atalanta: Palladino e Kean vincono il confronto con Gasperini e Retegui, e se De Gea è il peggiore… – le pagelle - Le pagelle della Fiorentina dopo la vittoria contro l’Atalanta: Palladino batte il suo maestro, Kean vince la sfida Azzurra con Retegui La Fiorentina riparte dopo la sosta con la stessa energia mostrata contro la Juve: la squadra di Palladino – alla sua centesima panchina in Serie A – batte l’Atalanta con una ottima prestazione: un […] 🔗calcionews24.com

Fiorentina a Siviglia (stasera, ore 21) per cercare la finale. Palladino ci crede. Kean c’è. Formazioni - Mille tifosi viola, sulle tribune dello stadio Benito Villamarin, a Siviglia, stasera (ore 21, diretta Tv8) per la semifinale di andata di Conference che la Fiorentina giocherà contro il Betis. Ma chi sembra proprio che ci possa essere è Moise Kean. Il centravanti, reduce da Parigi per motivi familiari, è convinto. Palladino anche. Infatti l'allenatore dice: "Moise è pronto per giocare, sta bene, è sereno e carico, ma devo ancora decidere". 🔗.com

Fiorentina, Kean è tornato: confronto con Palladino e club, la decisione per la semifinale col Betis - Kean è rientrato a Firenze dopo 6 giorni a Parigi per motivi familiari. In dubbio la sua presenza dal 1' contro il Betis, confronto con Palladino e società. 🔗sport.virgilio.it

Conference League, la Fiorentina vola a Siviglia: la decisione su Kean - I viola sono pronti alla trasferta spagnola. Diramata la lista dei convocati, con Palladino che ha sciolto gli ultimi dubbi sull'attaccante ex Juve ... 🔗tuttosport.com

Fiorentina, Palladino: "Kean sta bene ed è carico per giocare" - Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della semifinale d'andata di Conference League sul campo del Real Betis, iniziando dal ritorno in squadra di Kean: ... 🔗informazione.it