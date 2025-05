Fiorentina ko a Siviglia | al Villamarin vince 2-1 il Betis

Villamarin, la Fiorentina esce sconfitta 2-1 contro il Betis Siviglia , che si aggiudica un piccolo vantaggio in vista della semifinale di ritorno in programma al Franchi tra una settimana. Senza Dodo infortunato e.

Fiorentina a Siviglia (stasera, ore 21) per cercare la finale. Palladino ci crede. Kean c’è. Formazioni - Mille tifosi viola, sulle tribune dello stadio Benito Villamarin, a Siviglia, stasera (ore 21, diretta Tv8) per la semifinale di andata di Conference che la Fiorentina giocherà contro il Betis. Ma chi sembra proprio che ci possa essere è Moise Kean. Il centravanti, reduce da Parigi per motivi familiari, è convinto. Palladino anche. Infatti l'allenatore dice: "Moise è pronto per giocare, sta bene, è sereno e carico, ma devo ancora decidere". 🔗.com

Juve Fiorentina decisiva per il futuro di Thiago Motta? Già pronto un piano d’emergenza: cosa succederebbe in caso di ko - di Redazione JuventusNews24Juve Fiorentina decisiva per il futuro di Thiago Motta? Già pronto un piano d’emergenza: cosa succederebbe in caso di ko contro i viola di Palladino L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Thiago Motta, la cui panchina ha iniziato a scricchiolare dopo gli ultimi risultati negativi tra Champions, Coppa Italia e campionato. Secondo quanto si apprende non è da escludere che una eventuale sconfitta contro la Fiorentina possa portare la Juventus ad anticipare la decisione drastica: in caso di traghettatore interno il nome più gettonato è ... 🔗juventusnews24.com

Fiorentina-Como 0-2, viola ko: Diao e Paz sbancano il Franchi - Fabregas conquista preziosi punti salvezza al Franchi, nella 25esima giornata di Serie A Passo falso della Fiorentina al Franchi contro il Como. Nella 25esima giornata di Serie A, la squadra di Palladino perde 2-0 con la formazione guidata da Fabregas grazie al gol, sul finire della prima frazione, di Diao, alla quarta rete campionato da […] L'articolo Fiorentina-Como 0-2, viola ko: Diao e Paz sbancano il Franchi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Conference, la Fiorentina cade contro il Betis Siviglia ma può sperare ancora - Finisce 2-1 al Villamarin. Il Betis va avanti di due gol con Ezzalzouli ed Antony. Per la Fiorentina accorcia le distanze Ranieri. Ritorno giovedì 8 maggio al Franchi ... 🔗msn.com

La Fiorentina perde a testa alta a Siviglia: ko 2-1 contro il Betis - Sconfitta per 2-1, ma a testa alta in uno stadio bollente. La Fiorentina cade a Siviglia contro il Betis nell'andata delle semifinali di Conference League, ma tiene comunque tutto aperto in vista del ... 🔗055firenze.it