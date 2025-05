.com - Fiorentina battuta dal Betis (2-1): Ranieri tiene vivo il sogno della finale. Kean: un tempo in panchina. Perchè? Pagelle

Non è andata bene, però neanche malissimo: laesce da Siviglia sconfitta (2-1), ma ancora con possibilità di eliminare ilal Franchi, l'8 maggio, e di approdare alla terzadi Conference consecutiva. Che non sarebbe una passeggiata, vista la larga vittoria (1-4) del Chelsea, stasera, a Stoccolma, contro il Djurgarden nell'altra semi. Ma facciamo un passo alla volta: provvidenziale il gol disul 2-0 per gli spagnoli. Stoccata decisiva e capace di tenere i viola in giocoL'articolodal(2-1):il: uninproviene da Firenze Post. 🔗 .com