Fiorentina andata di semifinale di Conference con il Betis Siviglia | Kean è rientrato ma resta un’incognita

Siviglia – La Fiorentina è pronta ad affrontare l’andata di semifinale di Conference League. Si gioca a Siviglia, sponda Betis. Alla vigilia hanno partlato mister Raffaele Palladino e il centrocampista tedesco Robin Gosens. Attenzione particolare per il recupero di Moise Kean. “Moise è pronto per giocare, sta bene – ha detto il tecnico Raffaele Palladino – è sereno e carico, ma devo ancora decidere. Dopo il rientro si è allenato un giorno e mezzo con la squadra. Considerando che abbiamo tanti impegni importanti in questo periodo devo gestire bene il gruppo”.“Il Betis Siviglia è una squadra forte, esperta, guidata da un grandissimo allenatore – ha proseguito il tecnico parlando di Pellegrini – ma noi pensiamo di avere le armi per metterla in difficoltà. Bisogna fare la partita perfetta per coronare il sogno di arrivare fino in fondo alla competizione. 🔗 – Laè pronta ad affrontare l’didiLeague. Si gioca a, sponda. Alla vigilia hanno partlato mister Raffaele Palladino e il centrocampista tedesco Robin Gosens. Attenzione particolare per il recupero di Moise. “Moise è pronto per giocare, sta bene – ha detto il tecnico Raffaele Palladino – è sereno e carico, ma devo ancora decidere. Dopo il rientro si è allenato un giorno e mezzo con la squadra. Considerando che abbiamo tanti impegni importanti in questo periodo devo gestire bene il gruppo”.“Ilè una squadra forte, esperta, guidata da un grandissimo allenatore – ha proseguito il tecnico parlando di Pellegrini – ma noi pensiamo di avere le armi per metterla in difficoltà. Bisogna fare la partita perfetta per coronare il sogno di arrivare fino in fondo alla competizione. 🔗 Corrieretoscano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fiorentina bella di notte: terza semifinale in tre anni in Conference. Coni il Celje basta il pari - Fiorentina – Celje 2-2 FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri ; Folorunsho, Mandragora (90? Adli), Cataldi, Fagioli (80? Richardson), Parisi (81? Gosens); Gudmundsson (90? Beltran), Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Baroncelli, Harder, Caprini, Romani. Allenatore: PalladinoCELJE (4-2-3-1): Silva, Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubet, Seslar, Svetlin; Matko (90? Edimilson). 🔗corrieretoscano.it

De Gea salva la Fiorentina, la Viola ha un piede in semifinale di Conference: battuto 2-1 il Celje - La Fiorentina ha un piede in semifinale di Conference League: battuto 2-1 il Celje grazie ai gol di Ranieri e Mandragora ma nel finale è decisivo De Gea.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Serata nera ad Atene per la Fiorentina: l’andata degli ottavi di Conference al Panathinaikos - Panathinaikos – Fiorentina 3-2 PANATHINAIKOS: Dragowski; Arao, Ingason, Maksimovic (76’Cerin); Kotsiras (34? Vagiannidis), Ounahi, Siopis, Mladenovic; Tete, Djuricic (92? Mancini); Swiderski (76? Ioannidis). A disposizione: Lodygin, Lilo, Max, Fikaj, Jeremejeff, Bregou, Ntampizas. All.: Rui VitoriaFIORENTINA: Terracciano; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Richardson (59? Cataldi), Fagioli (76? Parisi), Mandragora, Gosens; Beltran (76? Gudmundsson), Kean. 🔗corrieretoscano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conference League in tv: guida completa all'andata delle semifinali. Dove vederle; Conference League, Fiorentina: Kean torna tra i convocati per la sfida contro il Betis; Conference League: la vigilia di Betis-Fiorentina, la sfida economica delle due rose; Fiorentina in semifinale di Conference League: ecco quanto ha incassato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fiorentina, andata di semifinale di Conference con il Betis Siviglia: Kean è rientrato ma resta un'incognita - SIVIGLIA - La Fiorentina è pronta ad affrontare l'andata di semifinale di Conference League. Si gioca a Siviglia, sponda Betis. Alla vigilia hanno partlato mister Raffaele Palladino e il centrocampist ... 🔗msn.com

Betis-Fiorentina in Conference, dove vederla oggi in TV e streaming: probabili formazioni - La Fiorentina sfida il Betis nella gara d'andata delle semifinale di Conference League: fischio d’inizio alle ore 21:00 all'Estadio Benito Villamarin ... 🔗fanpage.it

LIVE Betis Siviglia- Fiorentina, Conference League 2025 in DIRETTA: andata di fuoco in Spagna, torna Kean - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale di Betis Siviglia - Fiorentina, andata della ... 🔗oasport.it