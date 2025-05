Fiorentina all'esame Antony | Mr 95 milioni è tornato è la variabile che può stravolgere il mercato

Antony è rinato e ha una doppia missione: trascinare il Betis in Europa e scrivere un nuovo futuro per se stesso. Le delusioni di Manchester. 🔗 è rinato e ha una doppia missione: trascinare il Betis in Europa e scrivere un nuovo futuro per se stesso. Le delusioni di Manchester. 🔗 Calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Conference League, Betis Siviglia tra qualità e infortuni. Pericolo Antony per la Fiorentina - Firenze, 18 aprile 2025 – Due pareggi nelle gare di ritorno dei quarti di finale di Conference League hanno consegnato a Betis Siviglia e Fiorentina il passaggio in semifinale, con il sogno di entrambi di sfidare in finale il Chelsea (favoritissimo) oppure il Rapid Vienna. I viola arrivano alla doppia sfida con gli andalusi (andata in Spagna il 1° Maggio, ritorno la settimana dopo a Firenze) dopo un pareggio sofferto (un po’ troppo) contro gli sloveni del Celje, avversario più tosto di quanto ci si aspettasse, siglato dalle reti di Mandragora e del solito, implacabile, Kean. 🔗sport.quotidiano.net

Fiorentina, Gosens: "Ho già affrontato Antony, lo conosco. Kean? Deve sentire che gli vogliamo bene" - Il terzino della Fiorentina Robin Gosens è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Conference League contro il Betis:... 🔗calciomercato.com

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A - di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina rispondendo così alla domanda sul mancato impiego di Vlahovic, calciatore più pagato della Serie A nel match del Franchi. VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI – «Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e uscirne tutti insieme e con calma ragione su quello che ci sta succedendo e tornare sui nostri ... 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fiorentina all'esame Antony: Mr 95 milioni è tornato, è la variabile che può stravolgere il mercato - Antony è rinato e ha una doppia missione: trascinare il Betis in Europa e scrivere un nuovo futuro per se stesso. Le delusioni di Manchester sono un ricordo, il. 🔗calciomercato.com