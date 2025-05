Fiorentina allarme per Cataldi | problema muscolare le sensazioni in vista di Roma e Betis

allarme Fiorentina, specialmente in vista della delicata sfida di campionato contro la Roma e del ritorno della semifinale di Conference League. 🔗 , specialmente indella delicata sfida di campionato contro lae del ritorno della semifinale di Conference League. 🔗 Calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cataldi: «Il mio sogno è vincere con la Fiorentina, sarebbe una rivincita personale. Sul futuro…» - Le parole di Danilo Cataldi, centrocampista della Fiorentina, sui suoi primi mesi in viola dopo il trasferimento dalla Lazio Danilo Cataldi ha parlato a La Nazione dei suoi primi mesi alla Fiorentina dopo il trasferimento dalla Lazio. FUTURO – «Sto bene qui, sono stato accolto benissimo. Sono un ragazzo alla mano, mi piace stare bene con le persone che compongono il gruppo squadra […] 🔗calcionews24.com

Fiorentina-Juventus, LA MOVIOLA: Cataldi chiede il rosso per Gonzalez, manca un giallo a Koopmeiners. Annullato il 4-0 a Kean, due mini risse - Fiorentina-Juventus è stato il primo big match della 29esima giornata di campionato con calcio d`inizio alle 18, allo stadio Artemio Franchi... 🔗calciomercato.com

PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-FIORENTINA 2-1: Lukaku immarcabile, Cataldi e Ndour in confusione - Top, flop, pagelle e tabellino del big match della 28a giornata di Serie A: Lukaku trascinatore, da vero leader, male il centrocampo della Fiorentina Un Napoli nelle sue migliori vesti conquista i tre punti contro la Fiorentina, grazie alle reti di Lukaku e Raspadori. Buongiorno torna quello pre-infortunio, mentre Palladino non trova la quadra. Centrocampo inesistente, si salva solo Fagioli. Malissimo in difesa il trio Comuzzo, Marì e Ranieri. 🔗calciomercato.it

Approfondimenti da altre fonti

Fiorentina, problemi per De Gea, Terracciano sempre in pre-allarme; Allarme Fiorentina, come stanno Cataldi e Colpani?; La Fiorentina stende il Cagliari e aggancia l'Inter: decide Cataldi. Rivivi la diretta; La Fiorentina è in piena emergenza contro l'Inter: Palladino ha solo 14 giocatori a disposizione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cataldi: “Abbiamo un problema, ci abbassiamo troppo e subiamo. Non capiamo i momenti della gara” - Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista della Fiorentina ... L'articolo Cataldi: “Abbiamo un problema, ci abbassiamo troppo e subiamo. Non capiamo i momenti della gara” sembra ... 🔗msn.com

Fiorentina, Cataldi: "Ci manca ancora un po' credo, dobbiamo migliorare su..." - Danilo Cataldi, centrocampista della Fiorentina, è presente in conferenza ... A volte è andata bene, altre meno. Non so se il problema è stato prendere due gol o non fare il terzo. 🔗tuttomercatoweb.com

Calciomercato Fiorentina: Cataldi felice in viola - La Fiorentina ... nonostante i problemi affrontati in stagione, sono li a competere per una posizione di prestigio e tra i protagonisti va sicuramente annoverato anche Danilo Cataldi. 🔗calcioline.com