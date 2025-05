Fiorentina a Siviglia stasera ore 21 per cercare la finale Palladino ci crede Kean c’è Formazioni

Siviglia, stasera (ore 21, diretta Tv8) per la semifinale di andata di Conference che la Fiorentina giocherà contro il Betis. Ma chi sembra proprio che ci possa essere è Moise Kean. Il centravanti, reduce da Parigi per motivi familiari, è convinto. Palladino anche. Infatti l'allenatore dice: "Moise è pronto per giocare, sta bene, è sereno e carico, ma devo ancora decidere". E ancora: "Kean dopo il rientro si è allenato un giorno e mezzo con la squadra. Considerando che abbiamo tanti impegni importanti in questo periodo devo gestire bene il gruppo"

