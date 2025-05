Finladia sì ai cellulari a scuola solo autorizzati dai docenti per scopi educativi e legati alla salute

cellulari e altri dispositivi elettronici durante le lezioni solo con l'autorizzazione dell'insegnante, per scopi educativi o legati alla salute.L'articolo Finladia sì ai cellulari a scuola solo autorizzati dai docenti per scopi educativi e legati alla salute . 🔗 Il Parlamento finlandese ha recentemente approvato una legge che limita l'uso di dispositivi mobili nelle scuole primarie e secondarie. La normativa, che entrerà in vigore il 1º agosto 2025, consente l'uso di telefonie altri dispositivi elettronici durante le lezionicon l'autorizzazione dell'insegnante, per.L'articolosì aidaiper. 🔗 Orizzontescuola.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lavori a scuola senza determina, Simonelli e Mastroianni: “Così si calpesta la legalità” - Tempo di lettura: 2 minutiLavori pubblici eseguiti senza alcun atto di affidamento, suddivisione artificiosa degli importi per eludere la normativa, determine firmate a posteriori: è questo il quadro che emerge dalla denuncia dei consiglieri comunali di opposizione Aldo Simonelli e Vincenzo Mastroianni, che accendono i riflettori sui recenti interventi presso i servizi igienici del plesso scolastico di Via IV Novembre. 🔗anteprima24.it

Obbligo vaccini pediatrici, raccolta firme per referendum abrogativo al via dal 15 marzo: "Per mio figlio scelgo io, stop a sanzioni, sì al libero accesso a scuola" - La campagna durerà 3 mesi, fino al 15 giugno prossimo Il 15 marzo inizierà la campagna di raccolta firme "Per mio figlio scelgo io", con l'obiettivo di richiedere un referendum di abrogazione dell'obbligo vaccinale pediatrico e delle sanzioni previste dall'attuale legge Lorenzin. Una raccolta 🔗ilgiornaleditalia.it

Concorso PNRR2 docenti scuola infanzia/primaria e secondaria: come si svolge la prova scritta. VIDEO tutorial Ministero - Candidati convocati. Tutto pronto per le prove scritte del concorso docenti di scuola dell'infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado, che si svolgeranno il 19 febbraio (infanzia e primaria) e dal 25 al 27 febbraio (scuola secondaria) dalle ore 9.00 alle ore 10.40 per il turno mattutino e dalle ore 14.30 alle ore 16.10 per il turno pomeridiano, come da calendario MIM, e nella sede e nell'ora indicata nella convocazione che ciascun candidato può reperire tramite l'applicazione Concorsi e procedure selettive. 🔗orizzontescuola.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Finlandia vieterà gli smartphone nelle scuole; Finlandia: l'uso degli smartphone a scuola sarà limitato, critiche dagli studenti; Finladia sì ai cellulari a scuola solo autorizzati dai docenti per scopi educativi e legati alla salute; Finlandia, è ufficiale: stop immediato agli smartphone a scuola. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online