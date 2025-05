Finisce il sogno di Arnaldi a Madrid il tennista azzurro strapazzato da Jack Draper

Jack Draper strapazza Matteo Arnaldi. Il britannico si impone con un imperioso 6-0 nel primo set e 6-4 nel secondo set. Peccato per il tennista azzurro che aveva fatto sperare dopo una serie di vittorie come quella clamorosa su Novak Djokovic al secondo turno. Si ferma quindi ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid il suo percorso. Draper, diventato numero cinque del mondo, attende il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti – che battendo Alex De Minaur è entrato nella top 10 – e il canadese Gabriel Diallo. Musetti da lunedì 5 maggio sarà certamente almeno numero 10 al mondo.

