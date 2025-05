Finestrini rotti e furti nelle auto al Navile | l’incubo dei residenti bolognesi

Navile. E il modus operandi è sempre lo stesso: distruggere i Finestrini delle auto per rubare quel poco che trovano all'interno dei mezzi.Una situazione che si ripete ancora una volta in via Vasco de Gama. "Da alcune settimane le macchine vengono danneggiate con la rottura dei vetri e alcuni piccoli furti di oggetti presenti", spiegano i residenti. Un caricabatterie, una maglia, un paio di cuffie o altri oggetti quotidiani. Spesso è questa la refurtiva dei ladri che spaccano i Finestrini con dei sassi, usando dei cacciaviti o con delle mazze.Una situazione che a Bologna da diversi mesi si sta ripetendo sempre di più. È successo, molte volte, in Bolognina. Ma anche in centro, in Santa Viola o in zona Saragozza. Però, episodi simili ci sono stati anche in zona Corticella, vicino alla Porrettana e nel quartiere Savena.

