Finale di Stagione Dance&Performance al Teatro Bellini

Una performance di danza a cura di Emma Cianchi ed Emanuela Barbato, consigliata soprattutto ai bambini, andrà in scena al Teatro Bellini il 3 e 4 maggio. COMETA è una viaggiatrice inaspettata che ci invita, attraverso la sua curiosità e le sue scoperte, a guardare con occhi nuovi ciò che ci circonda.

