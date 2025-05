Filosofare | un workshop di filosofia pratica dedicato alla felicità a Villa Lascaris

Villa Lascaris – casa di spiritualità e cultura dell’Arcidiocesi di Torino – ospita il secondo incontro di Filosofare, il workshop di filosofia pratica organizzato in collaborazione con UNECON – Università per l’Educazione Continua e con il patrocinio del Comune. 🔗 Torinotoday.it - Filosofare: un workshop di filosofia pratica dedicato alla felicità a Villa Lascaris Giovedì 8 maggio, alle ore 21.00,– casa di spiritualità e cultura dell’Arcidiocesi di Torino – ospita il secondo incontro di, ildiorganizzato in collaborazione con UNECON – Università per l’Educazione Continua e con il patrocinio del Comune. 🔗 Torinotoday.it

