Filippo Morello muore a vent' anni alla gara di motocross

ROMANS D'ISONZO (GORIZIA) - Tragedia nel pomeriggio di oggi, 1 maggio, a Romans d'Isonzo, dove un ventenne trevigiano è morto nel corso di una gara di motocross. Il ragazzo, secondo.

Esce di strada e si schianta, muore una ragazza di vent'anni in Sardegna. Vittime anche in Costiera amalfitana e in Emilia Romagna - Non si arresta neanche a Pasqua la scia di sangue sulle strade italiane . Nelle ultime 24 ore sono tre i morti : una 20enne che ha perso la vita nel sud della Sardegna, un 30enne in Costiera amalfitana e un 48enne in provincia di Reggio Emilia . La vittima più giovane è Martina Porcu , di Sirgus Donigala: è morta in un incidente stradale lungo la statale 128, all’altezza di Suelli. Era a bordo... 🔗feedpress.me

Muore a 26 anni mentre fa clownterapia ai pazienti del Niguarda di Milano: chi era Filippo Bonacchi - Filippo Bonacchi è morto a 26 anni lo scorso sabato 28 marzo durante una sessione di clownterapia all'ospedale Niguarda di Milano. L'attore originario di Pistoia sarebbe stato colto da un malore.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Filippo Bonacchi accusa un malore e muore a 26 anni dopo aver fatto clownterapia al Niguarda - É morto nei giorni scorsi in uno degli ospedali milanesi dove andava come volontario a fare clownterapia per i malati: Filippo Bonacchi, 26enne attore, è stato ricoverato al Niguarda dopo che ha avuto un malore improvviso ed è poi deceduto nella struttura che frequentava abitualmente con naso rosso, sorriso e un camice su cui aveva cucito decine di pon pon colorati. Filippo Bonacchi stroncato da un malore improvviso Originario di Pistoia, dove si era diplomato al liceo scientifico, era poi arrivato a Milano per frequentare la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e si era perfezionato ... 🔗notizieaudaci.it

ROMANS D'ISONZO (GORIZIA) - Tragedia nel pomeriggio di oggi, 1 maggio, a Romans d'Isonzo, dove un ventenne trevigiano è morto nel corso di una gara di motocross. Il ragazzo, ...