FIGC Gravina a 360 | dal ricordo del Papa fino alle polemiche sui rinvii

FIGC), Gravina, ha rilasciato delle dichiarazioni su numerosi temi: le parole 🔗 Pianetamilan.it - FIGC, Gravina a 360°: dal ricordo del Papa, fino alle polemiche sui rinvii Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (),, ha rilasciato delle dichiarazioni su numerosi temi: le parole 🔗 Pianetamilan.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gravina risponde alle accuse di pressioni su Paratici-Milan: “Nessuna interferenza della FIGC” - Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha risposto alle accuse di una ipotetica interferenza della Federazione nell'ingaggio di Fabio Paratici come direttore sportivo del Milan: "Non ci sono interferenze della Federazione".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Figc, Gravina ringrazia Meloni: "Attribuisce grande significato a organizzazione di Euro 2032" - Approvato il Bilancio 2024, istituito l’Osservatorio sulla violenza contro gli arbitri e un protocollo per i recuperi del campionato 🔗ilgiornale.it

FIGC: riforme e impegni per Euro 2032: le parole di Gravina - Si è svolta ieri la riunione del Consiglio Federale della FIGC, con il presidente Gabriele Gravina che ha ribadito l’impegno per Euro2032 🔗pianetamilan.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Figc, Gravina ringrazia Meloni: "Attribuisce grande significato a organizzazione di Euro 2032" - Approvato il Bilancio 2024, istituito l’Osservatorio sulla violenza contro gli arbitri e un protocollo per i recuperi del campionato ... 🔗msn.com

Gravina: "Mai più cambi di proprietà senza garanzie. Nuovo protocollo per i rinvii delle partite" - Gabriele Gravina parla a 360° dopo il Consiglio Federale odierno: dalle novità nei regolamenti per cambi di proprietà e iscrizioni ai ... 🔗msn.com

Figc, Gravina a valanga su scommesse,pentìti, rinvii, Donnarumma e serie A a 18 - Il presidente federale Gravina favorevole a far giocare in nazionale i pentiti dello scandalo ed annuncia un nuovo protocollo per stabilire i criteri di recupero delle partite ... 🔗sport.virgilio.it