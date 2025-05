Fiamme nella galleria urla sull’asfalto | tragedia vera

urla e dal crepitare del fuoco. È successo tutto in pochi istanti, nel tardo pomeriggio di ieri, lungo uno dei tratti più insidiosi della Statale 45. Un motociclista giaceva a terra, immobile, mentre la sua due ruote era ormai un ammasso di Fiamme e lamiere.L’auto coinvolta si è fermata una ventina di metri più avanti, con il parabrezza crepato e il cofano accartocciato. Chi era al volante è riuscito a uscire da solo, barcollando. Il passeggero della moto invece non c’era: quel viaggio era solitario, e quel volo sull’asfalto ha lasciato segni profondi non solo nel corpo, ma probabilmente anche nella vita dell’uomo alla guida del mezzo a due ruote.Il luogo dell’incidente è la galleria appena prima di Bobbio, nel cuore della Statale 45, una strada che segue il Trebbia tra paesaggi mozzafiato e curve pericolose. 🔗 Thesocialpost.it - Fiamme nella galleria, urla sull’asfalto: tragedia vera Il rombo della moto si è spento in un attimo, soffocato dal suono assordante dello schianto. Poi il silenzio, rotto solo dallee dal crepitare del fuoco. È successo tutto in pochi istanti, nel tardo pomeriggio di ieri, lungo uno dei tratti più insidiosi della Statale 45. Un motociclista giaceva a terra, immobile, mentre la sua due ruote era ormai un ammasso die lamiere.L’auto coinvolta si è fermata una ventina di metri più avanti, con il parabrezza crepato e il cofano accartocciato. Chi era al volante è riuscito a uscire da solo, barcollando. Il passeggero della moto invece non c’era: quel viaggio era solitario, e quel voloha lasciato segni profondi non solo nel corpo, ma probabilmente anchevita dell’uomo alla guida del mezzo a due ruote.Il luogo dell’incidente è laappena prima di Bobbio, nel cuore della Statale 45, una strada che segue il Trebbia tra paesaggi mozzafiato e curve pericolose. 🔗 Thesocialpost.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tir in fiamme in galleria sull'A12, Liguria tagliata a metà da 10 ore - AGI - Viabilità nel caos sulla A12 in Liguria dopo che un tir è andato a fuoco stamane attorno alle 11 tra Lavagna e Sestri Levante. L'autista del camion è riuscito ad abbandonare la cabina in tempo, ma ha respirato molto fumo ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Lavagna in via precauzionale. Non risultano altri feriti o intossicati. Attualmente, in direzione Genova, si registrano ancora code nel tratto compreso tra Deiva Marina e Sestri Levante: in direzione Sestri Levante si registrano 9 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria a Chiavari a partire da Rapallo. 🔗agi.it

Tir in fiamme in galleria sull'A12, Liguria tagliata a metà da ieri mattina - AGI - Viabilità nel caos sulla A12 in Liguria dopo che un tir è andato a fuoco stamane attorno alle 11 di ieri, 10 aprile, tra Lavagna e Sestri Levante. L'autista del camion è riuscito ad abbandonare la cabina in tempo, ma ha respirato molto fumo ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Lavagna in via precauzionale. Non risultano altri feriti o intossicati. Attualmente, in direzione Genova, si registrano ancora code nel tratto compreso tra Deiva Marina e Sestri Levante: in direzione Sestri Levante si registrano 9 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria a Chiavari a ... 🔗agi.it

Camion in fiamme in galleria sull’autostrada A12 a Genova: fumo invade tutto, tratto chiuso - Il mezzo pesante si è incendiato all'interno della galleria Del Fico della A12 Genova-Sestri Levante. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, mezzi di soccorso e polizia stradale oltre al personale di Autostrade per l’Italia. Tratto chiuso tra Chiavari e Sestri Levante verso Livorno e tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Assalto a due portavalori sull'Aurelia: il video dell'attacco del commando armato, le urla «vai, vai» e le fia; Inferno sull'Aurelia: fuoco, spari e urla nell'assalto al portavalori. Le voci dei rapinatori: Via, viaaa! (video); Far West sull’Aurelia, così hanno dato l’assalto al portavalori: “I banditi erano italiani”; Il rogo del treno dei tifosi della Salernitana, 25 anni fa la morte di quattro giovani nei vagoni che bruciarono all'alba. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia