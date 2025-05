Fiaccolata a Palermo per i tre giovani uccisi a Monreale è caccia al complice con la barba nera

Fiaccolata a Palermo in ricordo dei tre giovani uccisi a Monreale. A organizzarla per domenica sera sono diverse associazioni e parrocchie. L'appuntamento è alle 21 in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo. Tra gli organizzatori il comitato Kalsa, il circolo Vivi Ballarò, l'Oratorio Vivo.

Sparatoria a Palermo, morti due giovani di 25 e 23 anni: i tre feriti sono gravissimi - È di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33... 🔗leggo.it

Sparatoria a Palermo: 19enne interrogato per omicidio di tre giovani di Monreale - Un 19enne del quartiere Zen di Palermo è interrogato da ore dai carabinieri perché sospettato di essere uno dei ragazzi che la scorsa notte, durante una lite, ha sparato e ucciso tre coetanei di Monreale. Alla base della rissa ci sarebbe stato un apprezzamento dei monrealesi sul modo di guidare il motorino dei giovani del capoluogo. Dalle parole si sarebbe passati ai pugni e al lancio di sedie e tavolini. 🔗quotidiano.net

Sparatoria a Monreale, domenica una fiaccolata a Palermo - Il Gip di Palermo, Ivana Vassalo, ha convalidato l’arresto di Salvatore Calvaruso, 19 anni, accusato dell’omicidio di tre giovani a Monreale. Le vittime sono i cugini Andrea Miceli e… Leggi ... 🔗informazione.it

Sparatoria a Monreale, domenica sera fiaccolata a Palermo - Associazioni e parrocchie hanno organizzato una fiaccolata a Palermo per domenica 4 maggio dopo la strage di Monreale nella quale sono morti tre giovani. L’appuntamento, quinto comandamento non uccide ... 🔗blogsicilia.it

FOTO | La fiaccolata di Monreale: in migliaia per i tre giovani uccisi - Migliaia di persone in piazza Duomo, a pochi passi da dove si è consumata la tragedia. Il messaggio ai responsabili: "Siete piccoli e deboli" ... 🔗dire.it