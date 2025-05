Festival dei Mezaràt Omaggio a Dario Fo tra memoria e futuro

Festival dei Mezaràt, manifestazione culturale che celebra un grande protagonista del teatro italiano e mondiale come Dario Fo e la sua compagna di vita e di arte Franca Rame. Il Festival toccherà alcuni comuni della provincia di Varese: Sangiano, Luino e Leggiuno, luoghi strettamente legati alla biografia e al vissuto del premio Nobel. Con una serie di eventi che spaziano da spettacoli teatrali a letture, passando per proiezioni e incontri pubblici, la manifestazione ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e teatrale del territorio, rafforzando il legame tra la figura di Dario Fo e la sua terra natale.Si parte sabato 10 maggio a Sangiano in piazza Fo e Rame: alle 18.30 in programma letture teatrali da “Il paese dei Mezaràt”, per riscoprire le parole del suo libro più personale. 🔗 Ilgiorno.it - Festival dei Mezaràt. Omaggio a Dario Fo tra memoria e futuro Seconda edizione per ildei, manifestazione culturale che celebra un grande protagonista del teatro italiano e mondiale comeFo e la sua compagna di vita e di arte Franca Rame. Iltoccherà alcuni comuni della provincia di Varese: Sangiano, Luino e Leggiuno, luoghi strettamente legati alla biografia e al vissuto del premio Nobel. Con una serie di eventi che spaziano da spettacoli teatrali a letture, passando per proiezioni e incontri pubblici, la manifestazione ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e teatrale del territorio, rafforzando il legame tra la figura diFo e la sua terra natale.Si parte sabato 10 maggio a Sangiano in piazza Fo e Rame: alle 18.30 in programma letture teatrali da “Il paese dei”, per riscoprire le parole del suo libro più personale. 🔗 Ilgiorno.it

