Festa Scudetto spunta l’idea del sindaco di Napoli

Scudetto del Napoli, il sindaco Manfredi avrebbe intenzione di rispolverare una vecchia idea

Mancano quattro partite e non c'è nulla di certo. Il Napoli attualmente è primo in classifica, con un discreto vantaggio sull'Inter di tre punti, ma non basta per stare tranquilli. Dunque, risulta anche impossibile fare programmi per festeggiamenti in città.

Il Comune e il presidente azzurro, però, presto avranno un incontro che riguarda il restyling dello stadio Maradona e per l'occasione, visto che avverrà dopo la gara contro il Lecce, potrebbero esserci aggiornamenti in merito all'eventuale Festa Scudetto del Napoli.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, il primo cittadino di Napoli vorrebbe rispolverare una vecchia idea, che non si concretizzò nel 2023 per questione di ordine pubblico.

Vlahovic via dalla Juve, spunta un'idea a sorpresa: ultime; Festa Scudetto Napoli, idea geniale a Portici: un enorme Vesuvio illuminato in piazza San Ciro | VIDEO; Per la festa del Napoli ai Quartieri spunta un Vesuvio con tanto di scudetto

Napoli, De Laurentiis prepara la festa scudetto: l’idea del presidente - L'idee di Aurelio De Laurentiis in caso di festa scudetto del Napoli. Tante novità e una richiesta finalmente accontentata ... 🔗msn.com

Un tiktoker per vendere le trombe per la festa scudetto, l’idea del boss Troncone - Fondamentale per il gruppo criminale sarebbe stato mettere le mani sull’affare dei gadget da vendere durante i festeggiamenti per l’imminente vittoria del terzo Scudetto del Napoli. 🔗internapoli.it

