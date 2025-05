Festa dello sport di Pagliare | | Una piccola olimpiade in paese

Festa dello sport di Pagliare, organizzata dall'amministrazione comunale e dall'associazione Passi chiari che racchiude in sé gli artigiani, i commercianti, le imprese di Spinetoli. Sono state un bel colpo d'occhio le gare organizzate a Pagliare dalle diverse associazioni sportive che hanno portato sul territorio tantissime persone, ognuna ha messo in evidenza i colori sociali, i gadget, le immagini delle iniziative promosse, le coppe e i trofei conquistati. La Festa ha acceso l'entusiasmo in tutta il paese."Una Festa dello sport che ha trasformato il paese in una piccola olimpiade – ha detto il sindaco Alessandro Luciani –, una cosa meravigliosa, neanche noi ci aspettavamo questa importante partecipazione, sono state tante le associazioni e abbiamo avuto anche uno sponsor come Decathlon.

