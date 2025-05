Festa dello sport allo stadio del rugby di Cesena cornice dei Giochi sportivi studenteschi

allo stadio di rugby di Cesena si sono svolti i Giochi sportivi studenteschi per le scuole medie superiori, categoria allievi maschili e femminili. Alla maniFestazione organizzata dal Comitato Regione della Federazione Italiana rugby. 🔗 Cesenatoday.it - Festa dello sport allo stadio del rugby di Cesena cornice dei Giochi sportivi studenteschi Mercoledì 30 aprile, in una bella giornata solare quasi estiva,didisi sono svolti iiviper le scuole medie superiori, categoria allievi maschili e femminili. Alla manizione organizzata dal Comitato Regione della Federazione Italiana. 🔗 Cesenatoday.it

Trofeo Denti, festa di sport a Prato: vince la coppa il Sesto Rugby - Prato, 14 aprile 2025 - E' il Sesto Rugby ad aggiudicarsi l'edizione 2025 del trofeo Luciano Denti, organizzato a Prato nell'impianto di Coiano dal Gispi Rugby. Una vera e propria festa dello sport spalmata nell'arco di tutto il weekend appena trascorso, che ha visto in campo centinaia di giovani rugbisti fra Under 6, 8, 10 e 12. Alla fine a vincere l'ambita coppa è stata la truppa del Sesto Rugby, grazie alla somma complessiva dei piazzamenti nel trofeo Cambi (riservato ad Under 8 e 10) e nel trofeo Visintin (Under 12). 🔗lanazione.it

Calcio, lo stadio Morgagni pronto alla festa: "Che bello questo Forlì, merita la serie C" - A un passo dal traguardo. Domani pomeriggio lo stadio Morgagni si prepara a festeggiare la promozione in serie C. Si giocherà alle 15 contro la Pistoiese: con una vittoria, o comunque se il Ravenna secondo in classifica non riuscirà a recuperare punti, sarebbe l’apoteosi di una squadra che ha già battuto tutti i record. Il gruppo guidato da mister Alessandro Miramari potrebbe essere protagonista di una giornata da mettere nel cassetto dei ricordi più belli del pallone biancorosso. 🔗ilrestodelcarlino.it

Festa dello sport all'insegna della natura: a San Michele Salentino arriva il "Cross Augelluzzi" - SAN MICHELE SALENTINO - Domenica 16 marzo, dalle 9 alle 12, si svolgerà la prima edizione di “Cross Augelluzzi”, gara inserita nel circuito provinciale di corsa campestre. L'evento è organizzato dall’Apd Runners di San Michele Salentino ed è valido come quarta prova del circuito provinciale... 🔗brindisireport.it

Rugby, festa col coach Quesada (VIDEO) - Due giorni in Campania per far crescere il movimento del rugby, che ha in particolare a Napoli una antica tradizione. Il coach della nazionale, l’argentino ... 🔗napolivillage.com

Rugby, a Sarre la festa per la promozione in A dello Stade - Sarà il campo sportivo a Sarre a ospitare, sabato 1° maggio, la festa organizzata dallo Stade Valdôtain per celebrare la promozione in Serie A. 🔗aostaoggi.it