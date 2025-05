Festa dell’Europa a Macerata | aperitivi in 68 locali Poi mostre incontri e concorsi

Macerata, 1 maggio 2025 – Da giovedì prossimo torna a Macerata la Festa dell'Europa. La tre giorni di aperitivi, arricchita da mostre, concorsi e tante altre iniziative collaterali è stata presentata dalla giunta comunale, che ha elencato gli eventi in programma riguardanti cibo, scienza, formazione, educazione stradale, artigianato e cultura. "La Festa dell'Europa sarà occasione per sviluppare approfondimenti relativi a quelli che sono i canali di rete e di comunicazione all'interno dell'Europa per i giovani", hanno sottolineato unanimemente gli assessori Francesca D'Alessandro, Katiuscia Cassetta, Riccardo Sacchi, Laura Laviano e Marco Caldarelli. Per giovedì è prevista anche la presenza del ministro per gli affari europei Tommaso Foti alla mostra "L'Italia in Europa, l'Europa in Italia", visitabile lungo tutta la tre giorni agli Antichi Forni, promossa dalla presidenza del consiglio dei ministri: grazie alla scuola di dottorato dell'Università di Macerata e ai volontari del Servizio civile, sarà possibile partecipare per le scuole anche con visite guidate.

Dalla mostra al contest per le scuole. Il ministro Foti alla festa dell'Europa - Il ministro Tommaso Foti l'8 maggio sarà a Macerata per la festa dell'Europa. Alle 10.30 sarà al Lauro Rossi per un incontro in collaborazione con il Comune, la Regione, la Bcc Recanati e Colmurano, Unimc e la Scuola di dottorato. "Siamo davvero onorati che il ministro Foti abbia scelto Macerata per trascorrere questa significativa giornata – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli –. Un appuntamento che, di anno in anno, ha rafforzato l'identità della città a 360 gradi e che rappresenta un'occasione per approfondire le tematiche legate all'Europa".

Alla Limonaia di Villa Strozzi torna la Notte Blu in occasione della Festa dell'Europa - Torna il 9 maggio 2025 alla Limonaia di Villa Strozzi (via Pisana 77) la Notte Blu, lo storico evento realizzato da EUROPE DIRECT Firenze in occasione della Festa dell'Europa. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è quello della prosperità sostenibile e della competitività in Europa

Dimmi La Verità | Martino Cervo, vicedirettore: «I contro-dazi dell'Europa: una mossa per negoziare» - Ecco #DimmiLaVerità del 9 aprile 2025. Ospite il vicedirettore Martino Cervo. L'argomento del giorno è: "I contro-dazi varati oggi dall'Europa, una mossa per negoziare". Continua a leggere 🔗laverita.info

