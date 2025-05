Festa del Podista a Poggio a Caiano foto e classifica

Poggio a Caiano (Prato), 1 maggio 2025 – La tradizionale Festa del Podista del Primo Maggio si conferma una vera eccellenza organizzativa, con la Podistica Pratese promossa a pieni voti. Nata ben 31 anni fa a Tavola di Prato grazie alla passione di Raffaele Moccia e del suo gruppo, la maniFestazione si è trasferita da Seano a Poggio a Caiano per motivi logistici.Qui LA classifica COMPLETAIl nuovo percorso, con partenza e arrivo da via del Bargo presso il campo sportivo di Ponte Manetti, si snoda tra le suggestive stradine che costeggiano il "Parco della Piana" di Tavola, offrendo tre opzioni di gara: 12 km, 7 km e 2 km, pensate per accogliere anche camminatori e non competitivi.Le foto della Festa del Podista a Poggio a CaianoOltre 300 i partecipanti premiati alla fine della maniFestazione, alla presenza del sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri, dell'assessore allo Sport Piero Baroncelli e dell'assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Cataldi.

