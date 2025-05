Festa del Lavoro | significato origini e celebrazioni del 1 maggio

maggio è la Festa del Lavoro: una giornata di riflessione e celebrazione dedicata ai diritti dei lavoratori, alle battaglie sindacali e alla dignità del Lavoro. Scopri storia, curiosità e eventi in programma.

Cos'è la Festa del Lavoro e perché si celebra il Primo maggio

La Festa del Lavoro, celebrata ogni anno il 1° maggio, è una delle ricorrenze più significative del calendario civile. È una giornata dedicata alla valorizzazione del Lavoro e alla commemorazione delle lotte dei lavoratori per ottenere diritti, dignità e condizioni eque.

Nata alla fine dell'Ottocento, questa ricorrenza ha un forte significato sociale e politico, ed è riconosciuta in molti Paesi del mondo, con celebrazioni pubbliche, eventi sindacali, comizi, cortei e manifestazioni culturali.

Le origini storiche del Primo maggio

Le origini del Primo maggio risalgono al 1886, negli Stati Uniti, quando migliaia di operai scesero in piazza a Chicago per chiedere la riduzione della giornata lavorativa a otto ore.

