Festa del Lavoro Sempre più spesso manca il festeggiato

Lavoro non ha, a chi è sottopagato, a chi deve vedersela con forme contrattuali che mettono al riparo il datore di Lavoro perché formalmente è tutto a posto ma nella sostanza, se sfruttamento non è, poco ci manca. E non manca ovviamente lo sfruttamento vero. Eccetera.È la Festa del Lavoro ma nel nostro Paese, Sempre più, manca il festeggiato. Per non dire della drammatica casistica degli incidenti sul Lavoro, mortali con una frequenza quasi giornaliera.Oggi il notiziario è in forma ridotta.

