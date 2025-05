Festa del lavoro le testimonianze dalla piazza di Bologna | Questa mattanza deve finire

Questa tragedia ci deve far pensare: non è avvenuta sul luogo di lavoro, ma era un lavoratore di Questa città che, attraverso il lavoro, aveva trovato riscatto rispetto alla sua condizione di vita».. 🔗 Feedpress.me - Festa del lavoro, le testimonianze dalla piazza di Bologna: "Questa mattanza deve finire" Eddine Bader Essefi «lavorava come cuoco presso una gastronomia in Via Saragozza dove era molto apprezzato per la sua gentilezza e la sua dedizione. La sua morte ha suscitato una profonda commozione etragedia cifar pensare: non è avvenuta sul luogo di, ma era un lavoratore dicittà che, attraverso il, aveva trovato riscatto rispetto alla sua condizione di vita».. 🔗 Feedpress.me

Ne parlano su altre fonti

Vibo Valentia celebra il Primo Maggio tra impegno e festa: dibattito sul lavoro e grande evento in piazza - La città di Vibo Valentia si prepara a vivere una giornata all’insegna dell’impegno civile e del divertimento in occasione del Primo Maggio, la festa dei lavoratori. L’appuntamento è per mercoledì 1° maggio in Piazza Martiri d’Ungheria, a partire dalle ore 17:00. Il momento centrale della manifestazione sarà il dibattito pubblico dal titolo “Uniti per un lavoro sicuro”, un’occasione di riflessione sui temi del lavoro, della dignità e della sicurezza, con l’intervento di rappresentanti istituzionali e sindacali. 🔗laprimapagina.it

Primo maggio, la festa del lavoro torna in piazza con musica e parole. Il ricordo di Papa Francesco – DIRETTA - Roma si prepara a vivere una nuova edizione del Concerto del Primo Maggio, l’evento che da oltre trent’anni accompagna la Festa dei Lavoratori con una lunga maratona musicale, culturale e civile. Anche quest’anno sarà piazza San Giovanni il cuore della celebrazione nazionale, con un palco che ospiterà artisti, conduttori e voci simboliche per unire l’intrattenimento all’impegno sociale. A promuovere l’iniziativa, come sempre, CGIL, CISL e UIL, che scelgono di riportare al centro il tema della sicurezza sul lavoro, una delle emergenze ancora irrisolte nel Paese. 🔗thesocialpost.it

VIDEO | “Uniti per un lavoro sicuro”. In piazza Grande per la Festa dei Lavoratori - Una piazza Grande viva, colorata e piena di significato ha fatto da cornice alla celebrazione del Primo Maggio 2025, la Festa dei Lavoratori, organizzata da Cgil, Cisl e Uil sotto lo slogan nazionale “Uniti per un Lavoro Sicuro”. Il tema scelto quest’anno ha messo al centro la salute e la... 🔗modenatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Festa del lavoro, le testimonianze dalla piazza di Bologna: Questa mattanza deve finire; Primo maggio in piazza Maggiore a Bologna: “Uniti per un lavoro sicuro, stop alla mattanza”. Diretta; Primo Maggio 2025: le iniziative nei Circoli Arci di Firenze e provincia per la festa dei lavoratori; Primo Maggio, Dovevamo sposarci, non c'è stato il tempo. I morti sul lavoro meritano giustizia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Festa del lavoro, le testimonianze dalla piazza di Bologna: "Questa mattanza deve finire" - Eddine Bader Essefi «lavorava come cuoco presso una gastronomia in Via Saragozza dove era molto apprezzato per la sua gentilezza e la sua dedizione. La sua ... 🔗msn.com

Primo Maggio, sindacati e istituzioni in piazza per la sicurezza sul lavoro: «La vita delle persone viene prima di ogni profitto» - PADOVA - Anche quest'anno è stata piazza dei Signori il fulcro della manifestazione istituzionale del Primo Maggio a Padova, con le istituzioni e i rappresentanti dei sindacati ... 🔗ilgazzettino.it

Primo maggio, i sindacati in piazza: «Uniti per un lavoro sicuro» - Una giornata di mobilitazione che vede tre piazze unitarie a Roma prima del tradizionale concertone del Primo maggio. A Taranto l’Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, in diretta sul sito di Domani. M ... 🔗editorialedomani.it