Festa del lavoro lavoro è mezzo di emancipazione e riscatto sociali

Triesteprima.it - Festa del lavoro, "lavoro è mezzo di emancipazione e riscatto sociali" TRIESTE - Questa mattina a sfilare da campo San Giacomo fino a piazza dell'Unità d'Italia, tra le varie formazioni politiche, era presente anche una nutrita delegazione del Pd, nelle sue declinazioni regionali e comunali. "Mentre il governo continua a raccontare una realtà che appare distante. 🔗 Triesteprima.it

Week end lungo 1°-4 maggio a Firenze e in Toscana: festa del lavoro, musei gratis, spettacoli, eventi - Le manifestazioni del 1° Maggio; la Domenica metropolitana e quella al Musei, la festa alle Cascine; il War Requiem di Britten e il Gran Galà Lulli al Maggio, la Mostra dell'Artigianato e quella dei fiori L'articolo Week end lungo 1°-4 maggio a Firenze e in Toscana: festa del lavoro, musei gratis, spettacoli, eventi proviene da Firenze Post. 🔗.com

Primo Maggio, Meloni: In due anni e mezzo oltre 1 mln di nuovi posti di lavoro - “Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Anche l’occupazione femminile ha toccato il livello piu’ alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte. 🔗ildenaro.it

La festa del (non) lavoro davanti ai cancelli della fabbrica chiusa - Tempo di lettura: 3 minutiLa festa del lavoro nella provincia dove il lavoro non c’è e, per chi c’è, viene “sottratto”. Il 1 maggio dell’Irpinia sarà celebrato davanti alla fabbrica simbolo del distastro occupazionale del territorio e delle grandi aziende che decidono di abbandonare una terra che non ha saputo cogliere le opportunità che pure sono arrivate nei decenni. Per questo CGIL, CISL, UIL uniti per un lavoro sicuro, per un nuovo modello di sviluppo irpino, hanno organizzato la manifestazione del 1 maggio presso lo stabilimento ArcelorMittal di Luogosano- San Mango Appuntamento dalle ... 🔗anteprima24.it

"Creati oltre 1milione di posti". Il messaggio di Meloni per la Festa del lavoro - Il premier Meloni ha rilasciato di buon mattino una nota social ribadendo l'impegno del governo nel mondo del lavoro tra aumento dell'occupazione e attenzione alla sicurezza ... 🔗msn.com

Primo Maggio: Acli, appello alla dignità del lavoro e alla giustizia sociale - Pagliarulo: occasione per riaffermare l'importanza di garantire condizioni di lavoro eque per tutti Benevento. In occasione della Festa dei Lavoratori, le Acli desiderano ricordare il significato prof ... 🔗msn.com

La festa del lavoro a Coriano - La Festa Cristiana del Lavoro ha chiamato a raccolta questa mattina a Coriano il mondo agricolo, tantissimi corianesi e famiglie con bambini. Prima del tradizionale corteo di mezzi agricoli, oltre 200 ... 🔗chiamamicitta.it