Vibo Valentia celebra il Primo Maggio tra impegno e festa: dibattito sul lavoro e grande evento in piazza - La città di Vibo Valentia si prepara a vivere una giornata all’insegna dell’impegno civile e del divertimento in occasione del Primo Maggio, la festa dei lavoratori. L’appuntamento è per mercoledì 1° maggio in Piazza Martiri d’Ungheria, a partire dalle ore 17:00. Il momento centrale della manifestazione sarà il dibattito pubblico dal titolo “Uniti per un lavoro sicuro”, un’occasione di riflessione sui temi del lavoro, della dignità e della sicurezza, con l’intervento di rappresentanti istituzionali e sindacali. 🔗laprimapagina.it

Primo maggio, la festa del lavoro torna in piazza con musica e parole. Il ricordo di Papa Francesco – DIRETTA - Roma si prepara a vivere una nuova edizione del Concerto del Primo Maggio, l’evento che da oltre trent’anni accompagna la Festa dei Lavoratori con una lunga maratona musicale, culturale e civile. Anche quest’anno sarà piazza San Giovanni il cuore della celebrazione nazionale, con un palco che ospiterà artisti, conduttori e voci simboliche per unire l’intrattenimento all’impegno sociale. A promuovere l’iniziativa, come sempre, CGIL, CISL e UIL, che scelgono di riportare al centro il tema della sicurezza sul lavoro, una delle emergenze ancora irrisolte nel Paese. 🔗thesocialpost.it

Festa del Lavoro, in piazza per il Primo Maggio la mamma di Luana D’Orazio porta la scarpa della figlia - Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio, ha portato a Montemurlo la scarpa della figlia per ricordare l’incidente in occasione del Primo Maggio 🔗notizie.virgilio.it

Primo Maggio, sindacati e istituzioni in piazza per la sicurezza sul lavoro: «La vita delle persone viene prima di ogni profitto» - PADOVA - Anche quest'anno è stata piazza dei Signori il fulcro della manifestazione istituzionale del Primo Maggio a Padova, con le istituzioni e i rappresentanti dei sindacati ... 🔗ilgazzettino.it

Festa dei Lavoratori, il corteo dei sindacati il primo maggio a Milano: “Basta morti sul lavoro, serve sicurezza” - Come ogni anno per la Festa dei Lavoratori oggi, giovedì 1 maggio, è stato organizzato un corteo dai sindacati lungo un percorso che si snoda tra le strade della città di Milano, da Porta Venezia sino ... 🔗fanpage.it

