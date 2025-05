Festa dei Lavoratori Valditara | ‘Grazie al personale scolastico’ questioni aperte su assunzioni e stipendi

Festa dei Lavoratori, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso il proprio riconoscimento al personale scolastico. In un messaggio sui social, ha ringraziato insegnanti e personale Ata per l'impegno quotidiano e la dedizione nel guidare gli studenti nel loro percorso educativo. Il lavoro al centro della Costituzione: il .

Valditara celebra il 1° Maggio: “Grazie ai lavoratori della scuola, pilastri della crescita” - “La Repubblica democratica italiana è fondata sul lavoro”, recita l’articolo 1 della Costituzione. Un principio che i padri costituenti hanno voluto collocare all’inizio della Carta, a sottolineare il valore centrale del lavoro nella vita democratica del Paese. L'articolo Valditara celebra il 1° Maggio: “Grazie ai lavoratori della scuola, pilastri della crescita” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

